- Cel mai vechi mister din istoria Americii il reprezinta disparitia in totalitate a primei colonii engleze, intre anii 1587 si 1590. Singurul mesaj care a fost lasat in urma acestui episod a fost unul criptat: „Croatan”, imprimat pe un tarus de gard.

- Nebraska gazduiește unul dintre cele mai ciudate orașe. Intemeiat de catre migratorii cehi, Monowi are un singur locuitor și este cea mai mica jurisdicție din Statele Unite, scrie digi24.ro.Intreaga populație a orașului iși petrece toata ziua intr-un bar.

- La nivel national s-au semnat contractele pentru achizitia a 14 echipamente computer tomograf, a 24 de aparate de rezonanta magnetica si a 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin radiografie,…

- Stapanul pisicii ce a devenit virala pe internet acum cațiva ani a caștigat un proces de 710,000 $, asta dupa ce o cafenea i-a folosit imaginea pentru a vinde altfel de produse fața de cele stabilite de stapan. Ințelegerea dintre cele doua parți se referea inițial la un produs denumit Grummpuccino Iced,…

- Nick Jonas tocmai s-a mutat in noul sau apartament din New York. Acolo este și sediul unde, impreuna cu trupa sa DNCE Nick Jonas repeta pentru concerte, dar și pentru premiile Grammy 2018 unde va fi prezent pentru premiul “Cel mai bun nou artist”. Același premiu il primea impreuna cu frații sai in 2009.…

- Kyros Vassaras și Alexandru Deaconu au sunat adunarea pentru reluarea sezonului competițional. Arbitrii FIFA, dar și cei de Liga 1, au fost prezenți azi la Buftea, unde au avut loc testele fizice. (DETALII PE LARG DESPRE OPERAȚIA LUI PETRESCU) Singurul care a lipsit a fost Ovidiu Hațegan, cel mai bine…

- Astazi, in zi de sarbatoare, inima lui Alice, pe Instagram, merge la Rita Ora si Bebe Rexha! “Coincidenta sau nu, dar astazi s-a produs un fel de “unire”si pe instagram. Unirea celor doua blonde, celebre, tinere, frumoase si talentate. #Instalove pentru o apropiere senzuala, cum nu am mai vazut demult,…

- Mulțumita site-urilor de crowdfunding precum Kickstarter, o gramada de tehnlolgii, gadghet-uri și chiar accesorii revoluționare ajung in atenția noastra. Cea mai noua invenție care ne-a sarit in ochi e aceasta masca ce lumineaza cu led-uri intr-un mod foarte interactiv. E produsa de un startup canadian…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de Smiley in cadrul maratonului #Smiley10 – “Vals” “ este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred ca o pune si mai mult in valoare si ii aduce un plus de sensibilitate”, a spus Smiley.…

- Cotatia petrolului a depasit pragul psihologic de 70 de dolari pe baril si a ajuns la cel mai mare nivel, din ultimii trei ani. Nu mai e mult pana cand asta se va reflecta si-n pretul carburantilor. Singurul lucru care face ca preturile benzinei si motorinei sa nu depaseasca, deocamdata, valoarea de…

- Mitica Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre presedintia Federatiei Romane de Fotbal si despre numirea lui Gica Popescu in functia de consilier al premierului Romaniei. "Gica Popescu i-ar bate pe toti. Poate doar pe Hagi nu ar avea cum. Iordanescu poate castiga…

- Romanul Florian Munteanu va interpreta rolul fiului lui Ivan Drago, in noul film “Creed 2“. Pugilistul de origine romana, supranumit “Big Nasty“, va juca alaturi de Sylvester Stallone si Michael B. Jordan in continuarea filmului de actiune “Creed“, informeaza Variety. Drago este cel care l-a ucis,…

- Cineastul francez Claude Lelouch a fost victima unui jaf comis in Paris in urma caruia a ramas fara singurul exemplar al scenariului urmatorului sau film, a scris sambata cotidianul Le Parisien citat de AFP. In urma evenimentului, el a lansat un "apel" catre cei vinovati pentru a-i inapoia bunurile.…

- Trupa de indie rock Arctic Monkeys revine pe scena și anunța data primului show. Britanicii vor concerta pentru prima oara, dupa mai bine de 3 ani de pauza, la festivalul Firefly, in The Woodlands, Delaware, in perioada 14-17 iunie, alaturi de nume precum Eminem, Kendrick Lamar sau The Killers. In august…

- Un locuitor al capitalei a fost reținut de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție in dupa-amiaza zilei de ieri. Barbatul este banuit ca ar fi savarșit trafic de influența. Sub pretextul coruperii judecatorilor, acesta ar fi estorcat și primit 5 000 de euro.

- La mai bine de un an de la ultima lor piesa, un remake al celebrului hit “Where Is the Love?”, Black Eyed Peas se intorc cu o piesa noua “Street Livin”. Piesa e mult mai “slow” decat ritmul cu care Black Eyed Peas ne-a obișnuit, mergand mai degraba in zona jazz-melancolic. Insa cei de la... View Article

- Simona Halep, nr. 1 WTA, a castigat sambata, pentru a doua oara, turneul de la Shenzhen. A invins-o, in finala, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6 „Nu am vazut meciul, nu pot sa comentez decat scorul. Era de…

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate, potrivit Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis…

- Primii care intra in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati, din oceanul Pacific. Sunt aproximativ 100.000 de oameni pe cele 34 de insule vulcanice sau de corali, raspandite pe o suprafata de peste 800 de kilometri patrati. Se intampla la ora 12, ora Romaniei. Urmeaza Auckland, Noua Zeelanda, la…

- Iți mai aduci aminte de fata aceea cu parul carlionțat și privirea diafana, care canta, la chitara, muzica country? Așa s-a lansat Taylor Swift in 2006, cand avea 17 ani. ”The new Taylor” nu se mai pupa deloc cu imaginea de acum 11 ani. Artista și-a schimbat complet stilul, iar in ultimii 3 ani este…

- Da, recunoaștem, avem o slabiciune dupa Armin van Buuren. Și nu acum, dupa epicul set de la UNTOLD Festival ci de acum ceva ani, cand DJ Mag Top 100 era dominat de olandez (bine, pe vremea cand DJ Mag chiar conta ca și clasament). Uplifting, energic: povești trance care iți ridica fiecare firicel de…

- Craciunul este sarbatoarea pe care o petrecem in familie și incercam sa facem acele activitați care ne aduc mai aproape de cei dragi. Ce poate fi mai comod și mai relaxant decat o seara de filme, plina de povești emoționante.

- Daca ți-ai luat un domeniu.ro, din martie 2018 ai de platit anual o taxa pentru el. Pana acum, plateai o data și te bucurai de de domeniul .ro fara alte obligații. RoTLD – Registrul Roman de domenii .ro și-a anunțat toți clienții ca de la data de 1 martie 2018 se va efectua tranziția catre... View Article

- Inima lui Alice, pe instagram, a mers astazi la Adi Hadean. “A venit si momentul in care trebuie sa recunosc, oficial, ca marimea conteaza! #24centimentri este fix cat trebuie daca vrei sa ramai plina de inspiratie si in bucatarie! #24centimetri, atat trebuie sa aiba aceasta scula indispensabila in…

- „Salut decizia Curții Constituționale. Singurul model prin care credem noi ca se poate dezvolta rapid și calitativ R. Moldova este modelul Uniunii Europene. Includerea in Constituție a obiectivului de integrare europeana garanteaza un sistem democratic și cu șanse egale de succes pentru fiecare cetațean”.…

- Președintele Klaus Iohannis are o prima reacție dupa votul de miercuri din Camera Deputaților prin care parlamentarii PSD-ALDE-UDMR au adoptat pe banda rulanta peste 100 de articole care modifica statutul magistraților.

- Publicația The New York Times a realizat topul celor mai bune filme ale anului 2017, pe primle locuri clasandu-se “Dunkirk“, in regia lui Christopher Nolan, documentarul “Ex Libris: The New York Public Library” și “Faces Places” in regia lui Agnes Varda, care este deseori descrisa ca cea mai buna regizoare…

- In primavara anului 2010, criminalul Michael Beuke a fost executat prin injectie letala, intr-o inchisoare din statul american Ohio. Beuke a fost condamnat la moarte pentru o crima si doua tentative de omor comise, in 1983, cand a mers cu autostopul prin statul Ohio si i-a impuscat pe trei dintre soferii…

- Pentru Florentina și Remus Ilie, Craciun din 2017 va fi cel mai frumos din viața lor. Un Craciun pe care-l vor vedea cu alți ochi, la propriu. Cei doi frați din satul Barboi, comuna Grecesti, judetul Dolj au fost operați, recent, de cataracta. Dupa ce ani de-a randul au vazut totul ca prin ceața, au…

- Singurul medic pneumolog din Targu Frumos, oraș cu o populație lovita in plin de tuberculoza, nu-și mai poate desfașura activitatea pentru ca a fost executat silit. Jalba Armin susține ca a fost astfel pedepsit de catre primarul orașului, un politician condamnat, pentru ca a refuzat sa adopte ”poziția…

- ”Intotdeauna am asociat muzica cu emoții și culori. Acestea sunt inima procesului meu creativ”, spune DJ-ul francez FEDER. A patra piesa de pe albumul de debut, Breathe, vine cu un sound care risca sa te prinda daca-i dai mai mult de un play. Te așteptam pe 16 decembrie in Club BOA din București, sa-l…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- Agenția Mondiala Anti-Doping (WADA), cea mai importanta entitate care se lupta cu dopajul la nivel global, a suspendat activitatea laboratorului Anti-Doping de la București. Potrivit comunicatului postat de WADA, suspendarea a survenit din cauza nerespectarii standardelor internaționale ale laboratoarelor.…

- Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO) acuza statul roman de concurenta neleala pentru ca recruteaza muncitori pentru Israel, in contextul in care sectorul local de constructii se confrunta cu un deficit de forta de munca, estimat la 200.000 de angajati.

- Meghan Markle nu va mai juca in serialul Suits, dupa ce filmarile pentru sezonul 7 s-au incheiat, au anunțat USA Network și Universal Cable Productions. Anunțul a fost facut la o zi dupa ce ea și Prințul Harry și-au anunțat logodna. Meghan Markle a interpretat personajul lui Rachel Zane in acest serial,…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si indeamna Parlamentul sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.

- Pentru a opta saptamana la rand, Simona Halep e lider mondial in tenisul feminin. Jucatoarea romana de tenis e pe locul I in clasamentul WTA cu 6.175 de puncte, la 40 de puncte distanța de locul II WTA, Gabrine Muguruza. O alta veste buna vine din partea Mihaelei Buzarnescu, care a urcat pe locul 59...…

- Campioana Moldovei a obținut a doua victorie consecutiva in faza grupelor Europa League. Galben-negrii au trecut pe teren propriu de gruparea ceha Zlin cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Jairo in minutul 11.

- PNL va continua lupta cu guvernul pentru a scapa Romania "din ghearele unei caracatițe care incearca sa confiște statul roman", chiar daca moțiunea de cenzura a fost respinsa, a declarat joi președintele liberal Ludovic Orban. "Chiar daca moțiunea nu a trecut, PNL va…

- Calin Popescu Tariceanu a ironizat intalnirea organizata marti de Grupul pentru Dialog Social (GDS) pe tema Justitiei, la care a participat si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca a semanat cu o "scena din Coreea de Nord" in care cetatenii oprimati preamaresc regimul "Am urmarit cu mare…

- Simona Halep, locul I WTA, a primit cadou un ceas din partea unuia dintre sponsorii ei, Hublot. Jucatoarea a postat pe Instagram imagini cu ceasul primit, care valoreaza 40.000 de euro. Ceasul are gravat pe partea din spate un mesaj de felicitare pentru ca a ajuns pe locul 1 mondial. “Felicitari…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca "statul paralel" inseamna "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie". El mai spune ca rezista, oricat ar incerca acesti oameni sa il "determine sa nu reziste", iar…

- 5,04 milioane de romani sunt in prezent scutiti de la plata contributiei la sanatate (CASS), iar pentru imensa majoritate a acestora statul este cel care vireaza CASS la fondul national unic de asigurari de sanatate, reiese dintr-o statistica realizata anual de Economica, pe baza datelor oficiale…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu atentioneaza companii multinationale si banci, intr-o declaratie politica in Parlament, ca „statul roman nu mai accepta politici de dumping și externalizare a profiturilor, cum același stat roman nu mai accepta sa-i platiți prost pe romani pe ore multe de lucru”. Politicianul…

- Fostul președinte al Romaniei Emil Constantinescu a declarat duminica ca, daca in țara noastra nu va fi spus adevarul despre fostul regim comunist, "degeaba putem sa avem creștere economica, degeaba vorbim despre statul de drept, pentru ca nu vom crea decat noi abuzuri, noi presiuni, noi Securitați".…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Angajatul este mai usor de executat decat firma” Statul a trecut contributiile fiscale pe seama angajatului pentru ca isi dadea seama ca este mai greu sa le recupereze de la firmele care nu si le achitau, considera Iosif Pop, presedintele grupului IMO Finance si al Consiliului…