Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au ridicat produse alimentare, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 140.000 de lei, dintr un container sosit din Egipt in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 17 mai a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti…

- Politistii de frontiera tulceni au descoperit trei cetateni romani, care detineau cantitatea de 160 de kilograme peste, fara a detine documente legale, potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coasta. Luni, in jurul orei 05.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, dar și in urma unei percheziții domiciliare, cantitatea totala de 34.138 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 400.000…

- Un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism,violare de domiciliu si lipsire de libertate a fost anihilat de procurorii DIICOT si ofiteri de politie, in urma a 12 descinderi in Bucuresti, Dambovita si Calarasi.

- Un barbat și trei femei, REȚINUȚI de polițiști – Sunt suspectați ca au intrat in locuința unei femei din Blaj și au sustras bani și bijuterii in valoare de 28.000 lei Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Alba, in colaborare cu politistii din cadrul IPJ Dolj au retinut 4 persoane, un barbat…

- Politistii din Apuseni au depistat miercuri un taf care transporta material lemnos taiat ilegal. Soferul acestuia a fost amendat cu 6.000 de lei, iar utilajul a fost confiscat. Tot miercuri, doi barbați din Baia de Arieș și un altul din comuna Poșaga au fost identificați dupa ce ar fi taiat, fara drept,…

- Aproximativ 800 de kilograme de legume si cereale fara documente de provenineta au fost confiscate sambata, 16 martie, de politistii din Cazanesti. Acestia au oprit pentru control de rutina, pe raza comunei Munteni-Buzau, o autoutilitara condusa de un tanar de 26 de ani, din judetul Constanta.

- Politistii l-au identificat, marți, pe un barbat de 37 de ani, din comuna Sibot, care este banuit de savarsirea unei infracțiuni de furt sesizata politiei la data de 13 septembrie 2018. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca ar fi sustras o poarta metalica care facea accesul in perimetrul de protectie…