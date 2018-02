In Moldova a intrat in vigoare Legea anti-propaganda. Emisiunile rusesti trebuie eliminate din grila

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile Guvernului Statelor Unite sunt blocate, incepand de vineri, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani. Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de…

- Reprezentatii sindicatului PROJUST, care au mers, miercuri dimineata, la discutii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au transmis ca sunt multumiti de negocieri, dar au precizat ca, in cazul in care nu se ia o decizie concreta in aceste zile, 70% dintre salariile grefierilor vor fi diminuate.…

- Angajatii din departamentele Financiar si Administrativ de la DIICOT pierd 25% din salariu, in urma modificarilor fiscale, a declarat procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista angajati…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- Senatul Canadei a adoptat un proiect de lege prin care modifica varianta in limba engleza a imnului national, pentru a inceta sa mai fie discriminatorie, inlocuind cuvantul "fii" cu "noi". Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a glumit pe seama instabilitatii politice si a coruptiei din Romania, la o intalnire cu oameni de afaceri din tara sa. Borisov a spus, printre altele, ca oficialii romani cu care reuseste sa ajunga la o intelegere sfarsesc la inchisoare "unul cate unul". Boiko…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. "Trebuie sa intarim capabilitatile militare…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Presedintele american Donald Trump a alcatuit o lista cu publicatiile care au castigat premiile "Fake News", distinctii inventate chiar de el. Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times. Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump,…

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Wolfgang Schaeuble (CDU), fostul ministru de Finante al Angelei Merkel, le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere. Un acord intre Uniunea Crestin-Democrata…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Senatul a adoptat, marti, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de raspunderea magistratilor. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi (80), pentru…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. Guvernul adoptase ordonanta de urgenta la inceputul lunii august, iar din septembrie a intrat in vigoare. "Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat, vineri, pe liderul de la Kremlin si i-a multumit pentru recunoasterea publica a realizarilor sale economice la conducerea Statelor Unite ale Americii. "Presedintele Donald J. Trump a vorbit astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Ministrul Ilan Laufer ii raspunde ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce acesta si-a exprimat ingrijorarea privind reforma in Justitie si pachetul de legi care se dezbate in Parlament. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a scris pe pagina personala de Facebook ca "sunt si…

- Coalitia PSD-ALDE vrea ca prima dintre Legile Justitiei, privind statutul judecatorilor si procurorilor, sa fie votata azi. Ioan Munteanu, liderul deputatilor PSD, a declarat pentru Stiri pe Surse ca va propune in sedinta Biroului Permanent de la ora 13:30 ca in aceasta seara, dupa sedinta…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, in forma Comisiei Juridice, proiectul care modifica Legea ANI si care prevede ca unele interdictii aplicate deputatilor si senatorilor in perioada 2007-2013, pe baza rapoartelor ANI, inceteaza de drept. Plenul Camerei a dezbatut, astfel,…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Premierul Mihai Tudose discuta, luni, cu Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul. "Pe data de 6, va intra in sedinta de guvern si va fi inaintat Parlamentului. Mai departe,…

- Inca o aeronava TAROM se confrunta, duminica, cu probleme. Aceasta trebuia sa decoleze de la Frankfurt la ora 11:00, cu destinatia Bucuresti. Un pasager a declarat la Digi24 ca abia la ora 17:00 avionul urma sa decoleze. Pasagerul a precizat ca li s-a transmis ca intarzierea e cauzata…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Primaria Capitalei a semnat un protocol cu alte doua institutii subordonate conform caruia Piata Victoriei va fi ocupata in perioada imediat urmatoare cu un targ de sarbatori. Internautii au reactionat imediat, sustinand ca este, de fapt, o modalitate de a-i impiedica pe protestatari sa mai deranjeze…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING. Adrian Tanase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare administrator…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata legea care permite desemnarea unor entitati media drept "agenti straini", ca reactie la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca "agent strain" in Statele Unite, relateaza AFP si RIA Novosti. Aprobata in unanimitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- Motiunea de cenzura depusa de PNL va fi dezbatuta si votata joi, incepand cu ora 11:00. Decizia Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului ii nemultumeste pe liberali, care spun ca ziua de joi este destinata activitatii parlamentarilor in teritoriu, prin urmare este foarte posibil ca…

- Agentia rusa de meteorologie, Rosgidromet, a anuntat, luni, ca o concentratie "extrem de ridicata" de ruteniu-106 a fost depistata in mai multe parti ale tarii in septembrie. Anuntul vine dupa ce mai multe retele europene de supraveghere a radioactivitatii au trimis aceasta avertizare, luna trecuta.…

- Congresul american a adoptat cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, in unanimitate, dupa validarea ei, marti, in Camera Reprezentantilor. Presedintele…

- Moneda nationala s-a depreciat din nou, joi, dupa doua zile in care a incercat sa recupereze din terenul pierdut odata cu revolutia fiscala a Guvernului Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere de 0,17% pentru euro, cursul de azi fiind de 4,6387 lei/unitate. Si dolarul creste…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa santajeze lumea", a avertizat presedintele american intr-o alocutiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile. Donald Trump a promis, de asemenea, sa puna o "presiune maxima" asupra Phenianului…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…