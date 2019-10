Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump isi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudand liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimuland finanțarea de ajutoare umanitare și impiedicand accesul membrilor guvernului de la Caracas in SUA, potrivit Reuters,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a exprimat, in cadrul intrevederii cu omologul din Venezuela, Nicolas Maduro, sustinerea pentru rezolvarea prin dialog a crizei politice interne din Venezuela, conform site-ului agenției Reuters, potrivit Mediafax.Vladimir Putin i-a dat asigurari omologului…

- Ministrul de Externe cubanez Bruno Rodriguez a cerut miercuri omologului sau canadian, Chrystia Freeland, sa ajute la eliminarea sancțiunilor impuse de SUA asupra Venezuelei, în timpul unei întâlniri privind criza politica și umanitara din țara sud-americana, scrie Reuters. …

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți ca a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump in ultimele luni, in incercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.„Pot confirma ca am avut contact…

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, John Bolton, a avertizat luni China si Rusia sa nu-si sporeasca sprijinul financiar pentru presedintele venezuelean Nicolas Maduro, afirmand ca Venezuela ar putea sa nu le plateasca datoriile dupa ce Maduro nu se va mai afla la putere, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada…

- Rusia va "continua sa sprijine Cuba în toate domeniile", în ciuda ostilitatii Statelor Unite, și va contribui la consolidarea economiei sale, a declarat miercuri șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, aflat în deplasare la Havana, potrivit Le Figaro, citat de Rador."Vom…

- Discuțiile între Guvernul din Venezuela și opoziția, condusa de Juan Guaido, vor continua, a informat joi Ministerul norvegian de Externe, scrie Mediafax, citând Reuters. Reprezentanții formațiunii politice de guvernamânt, Partidul Socialist, s-au întâlnit saptamâna…