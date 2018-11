In memoriam: Radu Bucur-Popa, primul director economic de la RIFIL 1 octombrie 1932 – 25 noiembrie 2018 Ingratitudinea si defectele dramatice ale societatii in care traim fac sa redescoperim personalitati marcante, profesionisti de calibru, oameni onesti si discreti abia cand vine vremea ca ei sa se rupa definitiv de lumea pamanteana si sa plece spre Cer. In duminica sfintirii Altarului Catedralei Nationale, la ceas de dupa-amiaza, la 86 de ani, s-a stins Radu Bucur-Popa, primul director economic al primei societati mixte cu partener occidental din Romania si din intregul bloc comunist Est-European. RIFIL lua fiinta in 1973, pe 24 aprilie. Echipa de conducere… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

