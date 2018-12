In memoriam - Prof.univ. emerit dr.H.C. ing.Adrian RADU

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de obiecte de antichitate vor fi expuse la sfarșitul acestei saptamani in Timișoara, la parterul Iulius Mall. Targul de Antichitați va avea loc in perioada 7 – 9 decembrie și va cuprinde aproximativ 30 de standuri pline cu o varietate mare de obiecte antice. De vineri, pana duminica inclusiv, vizitatorii…

Consiliul Judetean Timis, Inspectoratul Scolar Judetean Timis si Liceul cu Program Sportiv "Banatul" Timisoara organizeaza simpozionul national "100 de ani de educatie prin sport si pentru sport"

- Academicianul rememoreaza in postarea de pe Facebook anii copilariei petrecuți la aceasta școala, atunci cand cladirea liceului era „la marginea unui lan de porumb, piatra peste piatra in mijlocul unui camp, cu baieți venind din toate parțile Banatului, pe jos, in caruța ori cu trasura”,…

- Filosoful Mihai Șora despre școala adolescenței sale: „Tot ce era (ori ar fi putut deveni) grosolanie, necinste, josnicie nu trecea de Inalta Poarta a Liceului „Constantin Diaconovici Loga“ din Timișoara”. The post Mihai Șora, despre școala adolescenței sale: Tot ce era grosolanie, necinste, josnicie…

Aflat de mai multe la zile la Timișoara, filosoful Mihai Șora a fost prezent vineri la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga", la fostul sau

- Pianistul Antoniu Nagy va susține un concert la pian sambata, 27 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul Bisericesc Reformat din Oradea (P-ța Independenței Nr. 40). Nascut in Oradea, Antoniu Nagy a inceput sa cante la pian la varsta de 12 ani. Este caștigator al mai multor premii la numeroase…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș și liderul interimar al PSD Timiș, a votat, astazi, la referendumul pentru familie la secția deschisa la Liceul “Calderon” din Timișoara. La ieșirea de la urne, Calin Dobra a precizat ca “am fost sa-mi exercit dreptul democratic de a vota, in urma…

- Cursurile in cinci scoli din judet vor fi suspendate in 5 octombrie, in preziua referendumului pentru familie, dar si in 8 octombrie, in alte trei unitati, a anuntat, astazi, Inspectoratul Scolar Timis. Scolile inchise pentru elevi in 5 octombrie sunt: Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Timișoara, Liceul…