- In aceasta luna, in fiecare zi a avut loc cel putin un seism Violeta Stoica Deși la Ploiești nu au fost inregistrate pagube in urma producerii celui mai mare cutremur inregistrat in ultimii ani in Romania, seismul din noaptea de 27/28 octombrie 2018 ar trebui sa ii puna pe ganduri pe reprezentanții…

- In garnizoana Targu Ocna s-au desfasurat, in perioada 01-02.11.2018, activitati organizate cu ocazia sarbatoririi Zilei Vanatorilor de Muntel la care au participat și Militarii Batalionului 22 Vanatori de Munte „Ciresoaia” din Sfantu Gheorghe. In data de 1 noiembrie a.c., la Sala de conferinte Sat…

- Localul „Szimpla” din Sfantu Gheorghe organizeaza, sambata, 27 octombrie, un eveniment dedicat iubitorilor de caini. Evenimentul, intitulat „Dogtober” va incepe la ora 13.00, și cuprinde prezentari susținute de reprezentanții Asociației Chinologice (ACh) Covasna, , dar și de catre proprietarul unei…

- La Casa Orașeneasca de Cultura din orașul Covasna a avut loc joi, 11 octombrie, evenimentul de lansare a carții POVESTE DIN VOINEȘTII COVASNEI, aparuta la Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe, scrisa de covasneanca Florentina Teaca și ilustrata de Alexandrina Elena Cașunean-Vlad. Evenimentul a…

- La Casa de Cultura „Vigado” din municipiul Tg. Secuiesc va avea loc duminica, 23 septembrie, incepand cu ora 19.00, spectacolul Hotel Miramare, o coproducție a Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe și a Companiei Catalyst, Florența, spectacol in limba romana și limba italiana, cu subtitrare…

- Peste 35 de programe, majoritatea gratuite, prezentate de artisti din tara si strainatate, vor avea loc in cadrul celei de-a sasea editii a Festivalului de Arte Contemporane pulzArt, care se va desfasura la Sfantu Gheorghe in perioada 13-16 septembrie, au anuntat, marti, organizatorii. Coordonatorul…

- Sandor Ambrus (pianist, originar din Sfantu Gheorghe), Valerica Ambrus (soprana) și Alexandru Bugnariu (euritmist), trei tineri artiști din zona au pornit o inițiativa artistica, numita „Artemium”, care are drept scop crearea unui centru cultural – artistic care sa ofere artiștilor un cadru potrivit…

- A trecut la cele veșnice inginerul Mihail ALDESCU, profesionist recunoscut la nivel național, in domeniul industriei alimentare, personalitate marcanta a vieții publice a județului Covasna, cetațean de onoare al comunitații romanești din Sfantu Gheorghe. Inginerul Mihail ALDESCU s-a nascut la 7.02.1943,…