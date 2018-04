In memoriam. Cazut la datorie. Maiorul (pm) Tiberius-Marcel Petre

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, 2 aprilie 2018, a avut loc ceremonia militara si religioasa a depunerii de coroane si jerbe de flori la monumentul eroului jandarm Slt. (p.m.) Lazar I. Nicolae, in comuna Horea, județul Alba decedat la 25.09.1991). Au fost depuse coroane de flori din partea instituției Prefectului…

- Inscrierile online pentru cea de-a treia editie a Crosului dedicat veteranilor de razboi "VeteRUN" - Centenar, care va avea loc pe 6 mai, au inceput, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat. La intrecerea sportiva pot lua parte, alaturi de militari care au participat la misiuni…

- O mașina in care se aflau doi adulți și o minora de 13 ani a cazut, diminica dimineața (1 aprilie), in raul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, in apropierea localitații Brezoi. Fata a fost salvata și va fi preluata de un elicopter SMURD. In schimb, parinții ei nu au reușit sa iasa […]…

- Un barbat in varsta de 71 de ani, din Jibou, a ajuns marți dupa-amiaza, 27 martie, in jurul orei 16.00, la spital dupa ce a cazut cu bicicleta. La data menționata, barbatul se deplasa cu bicicleta pe Drumul Comunal 18A, prin localitatea Husia. La un moment dat, pe o porțiune de drum in panta și succesiune…

- Un stalp metalic pentru iluminatul public a cazut astazi, in apropierea Parcului Tineretului din Craiova. Stalpul a cazut spre strada si a ramas agatat de firele de electricitate. Un alt stalp s-a indoit. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, ...

- Sublocotenentul pm Ionut Cosmin Sandu a cazut la datorie, in Afganistan, pe 20 martie 2008. Militarul executa o misiune de patrulare in teatrul de operatii, moment in care HUMVEE ul in care se afla trecand atrecut peste un dispozitiv explozibil improvizat.A fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei…

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol, sub privirile ingrozite ale celor prezenți. Tanarul avea 38 de ani și in timpul unei manevre s-a dezechilibrat și a cazut. Acrobatul francez Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol…

- Peste 2.200 de migranți au incercat sa iasa anul trecut din țara noastra – ilegal – folosind punctele de trecere ale frontierei din județul Arad sau frontiera verde. Numarul este foarte mare in comparație cu anul 2016 cand doar 604 migranți au fost prinși incercand sa paraseasca ilegal Romania. Jumatate…

- "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde unui denunt care reia acuzatiile PSD-ALDE de defaimare a tarii. Ma vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Serban…

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit marți, sub ochii medicilor de pe ambulanța, dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul 3 al blocului in care locuia. Inainte sa sara pe geam, ar fi avut o disputa cu soția.

- Postul de televiziune american NBC a fost dat în judecata pentru ucidere din culpa.Televiziunea a fost trimisa în judecata defamilia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant în apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's…

- Tudor Stavru, sportiv la Dinamo, a facut parte din prima generație de cascadori, zamislita de marele Sergiu Nicolaescu pentru peliculele de succes. A jucat in peste 22 de filme, apreciate, apoi, dupa cutremurul din 4 martie 1977, s-a dus sa caute supraviețuitori. A cazut de la etajul opt al ”blocului…

- Romtehnica a inceput selectia firmei care va construi in Romania 4 corvete Mihai Fifor Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat la Bistrita lansarea procedurii specifice pentru constructia a patru corvete multifunctionale. De la intrarea în vigoare a contractului, prima nava va…

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil (sur-vestul tarii), relateaza EFE. Este ceea ce au informat surse ale politei,…

- Sublocotenentul pm Florin Badiceanu a cazut la datorie in Afganistan, in ziua de 23 februarie 2010. Militarul se afla, alaturi de alti camarazi, in timpul unei misiuni de patrulare pe autostrada Kandahar Kabul.Pentru faptele sale de eroism, sublocotenentul Badiceanu a fost decorat cu Ordinul National…

- Doi batrani au murit intr-un incendiu in Gaiceana, Bacau. Pensionarii de 75 și 81 de ani n-au avut nicio șansa pentru ca flacarile le-au mistuit casa in noaptea de miercuri spre joi. Cei doi bacauani dormeau in momentul in care casa le-a luat foc, cel mai probabil de la jarul cazut din soba, așa dupa…

- Anuntam cu tristete disparitia poetului Niculae Tache, membru al Uniunii Scriitorilor, autor a 28 de volume de poezii pentru copii, opera sa regasindu-se in manualele scolare obligatorii. A publicat in reviste din tara si strainatate, obtinand numeroare premii nationale si internationale. Inmormantarea…

- Un barbat in varsta de 25 ani s-a accidentat grav, marti dupa-masa, dupa ce a cazut de pe un stalp de electricitate, de la o inaltime de aproximativ 5-6 metri, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a produs in comuna Magura Ilvei.…

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- NEWS ALERT Barbat cazut de pe un bloc in constructie in Marasti Un muncitor a cazut de la etajul unui bloc aflat in constructie in cartierul Marasti din Cluj-Napoca. Pompierii clujeni au fost solicitați, luni dupa-amiaza, pentru a interveni în cazul unui muncitor cazut de la etajul 4 al…

- Eroii au inimi neinfricate Sergentul Major Daniel Paltinuș. Foto: Mario Balint. Militarii Plutonului 4 din cadrul Batalionului 280 Infanterie INIMI NEÎNFRICATE, implicați în atacul cu mașina capcana din 15 septembrie, au fost decorați de Președintele României, Klaus Iohannis. Curajul…

- Reporterii Libertatea au aterizat la baza din Kandahar, Afganistan. Au zburat alaturi de aproximativ 140 de soldați romani, care vor fi staționați timp de șase luni la unitatea militara. Este un moment critic al razboiului din Afganistan, inceput in urma cu mai bine de 16 ani. Prezența talibana este…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Ramnicu Valcea au salvat in aceasta dimineata un caine cazut intr-o fantana de pe strada Buna Vestire din municipiu. Cainele, afsat la o adancime de 8-9 metri a fost salvat de pompieri li a fost predat ...

- De ce sunt militarii cu inimi neinfricate oameni diferiți? Pentru ca indiferent de dificultati sau de problemele intampinate, aceștia isi indeplinesc misiunea. Cu alte cuvinte, reusita misiunii conditioneaza aceasta tarie de caracter a militarului. Unde intervin si ce rol au emotiile in aceasta strategie?…

- Parlamentarii PNL si PMP au sesizat la Curtea Constitutionala Legea de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures, despre care acestia spun ca "incalca principiul constitutional al separatiei si echilibrului puterilor in stat si principiul constitutional al autonomiei locale si descentralizarii".

- Nu i-a fost deloc usor, a stat o luna in spital, a suportat dureri cumplite, dar totul a trecut, iar acum se bucura de viata, scrie spynews.ro. Citeste si Momente de panica pentru Dana Rogoz. Vedeta si-a pierdut baietelul "Eram cu un coleg de al meu, cu Pui Serban, care nu si-a dat…

- Retragerea unor echipe din Liga a II-a face ca returul de campionat sa fie mai aerisit. Doua meciuri din retur s-au jucat in decembrie si ar mai fi ramas 17. Numai ca Olimpia Satu Mare si ASA Targu Mures nu vor relua campionatul, asa ca p...

- Presedintele american, Donald Trump, doreste crearea unei parade militare pentru a prezenta puterea militara americana, a precizat marti Casa Alba, transmite AFP, citat de AGERPRES.Citeste si: Ministrul de externe ungar da SEMNALUL: Ce spune despre reinfiintarea liceului catolic din Targu…

- Pompierii și echipajul de prim ajutor ai Detașamentului Oraștie au intervenit pentru salvarea unui barbat cazut intr-un rezervor de apa de pe raza localitații Turdaș. Cei care au dat alarma au fost colegii barbatului, in varsta de 47 de ani, care a cazut de pe o scara, de la o inalțime de aproximativ…

- O cercetare D&D Research citata de businessmagazin.ro a analizat percepția romanilor asupra costului vieții din orașul și cartierul in care locuiesc corelat cu venitul lor. Analiza a ajuns la concluzia ca orașele cu cel mai ridicat cost al vieții sunt Reșița, Alexandria, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț Satu-Mare,…

- Un docher a cazut ieri seara peste bord in Dana 39 a Portului Constanta. A fost scos din mare si resuscitat de cadrele medicale de la Ambulanta. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu s a mai putut face nimic pentru a i fi salvata, fiind declarat decedat la Spitalul Clinic Judetean…

- O aplicatie de fitness si sistemul ei de geolocalizare permit difuzarea publica a pozitiei militarilor americani si a aliatilor lor, date sensibile in Afganistan, in Irak si in Siria, a dezvaluit un cercetator Twitter, relateaza AFP.

- Un minor a decedat in urma exploziei mecanismului unei remorci, iar un alt tanar a ajuns la spital cu traumatizme, anunța poliția din Criuleni. Incidentul s-a produs ieri in satul Magdacești, raionul Criuleni, in timp ce se ridica remorca pentru a fi descarcata hrana pentru pui la gospodaria unui locuitor,…

- Dorneanul Robert Dumitru Candrea a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai gruparii ASA Targu Mureș in turul campionatului. Datorita evoluțiilor constant bune mijlocașul in varsta de 22 de ani a ajuns capitanul echipei, insa datorita situației financiare precare atmosfera de la club s-a ...

- Pe tronsonul de autostrada Campia Turzii - Targu Mureș se lucreaza și in aceste zile! Cei de la Asociația Pro Infrastructura au publicat un set de poze de pe porțiunea Iernut - Chețani (17,9 km), unde au facut o vizita inopinata. Read More...

- Rebelii talibani au revendicat duminica atacul lansat sambata seara de un comando armat in hotelul de lux Intercontinental din Kabul, in cursul caruia cel putin sase persoane au fost ucise, relateaza AFP. "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci…

- Calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii papamobilului, doborand-o pe politista. Vazand ce s-a intamplat, Papa Francisc a cerut imediat ca papamobilul sa fie oprit si s-a dus sa vada care este starea femeii. Ulterior, Papa a plecat de la locul incidentului. Politista a fost…

- Traficul rutier pe DN 7, în zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost îndepartat, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete. Potrivit sursei citate, circulatia a fost…

- Medicii din Cluj și Mureș au scos un tratat de terapie pulmonara Un grup de specialiști din Targu-Mureș și Cluj-Napoca prezinta indicațiile, etapele și modul corect prin care medicii pneumologi și din alte specialitați pot efectua manevra de baza in terapia pulmonara. Lucrarea „Puncția pleurala”,…

- Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie marti seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa drumul li s-a oprit brusc in Romuli. Potrivit bistriteanul.ro, barbatul a pierdut controlul volanului și a avut ghinionul ca drumul sa fie necurațat. Stratul de…

- La sfarsitul anului trecut, patronul SC Grup Feroviar Roman SA, omul de afaceri Gruia Stoica, a pierdut un proces la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de pe urma caruia ar fi putut castiga 10 milioane de lei. Initial, Stoica avusese castig de cauza la instantele comerciale din Targu Mures.…

- Astfel, un tanar de 26 de ani, din Rachiteni, s-a ranit la nas dupa ce a cazut de pe placa de snowboard, in zona. Pacientul a ramas internat in sectia ORL cu fractura de piramida nazala. „Tanarul, policontuzionat prin cadere de la acelasi nivel, dupa ce a cazut de pe placa de snowboard, a ajuns in UPU…

- Cel mai vocal contestator al lui Liviu Dragnea din PSD este europarlamentarul ieșean Catalin Ivan. Acesta pereconizeaza ca anul 2018 va fi cel in care PSD se va desparți de președintele Liviu Dragnea și iși manifesta susținerea pentru Mihai Tudose, dar și pentru ieșeanul din fruntea Ministerului Justiției,…

- Incidentul s-a produs, azi dimineata, in localitatea Merenii de Sus din Teleorman. Batrana in varsta de 91 de ani s-a dus sa scoata apa din fantana, dar a alunecat si a cazut. 12 pompierii militari au actionat pentru scoaterea batranei, in siguranta, afara.

- „15 turisti au fost prinsi de o avalansa, exista si doua persoane ranite. S-a trimis acolo salvamontul, jandarmeria montana si un elicopter SMURD de la Targu Mures, care are si troliu in dotare si cele doua persoane ranite vor fi scoase cu ajutorul troliului, fara sa aterizeze deoarece exista…

- Nu tiu de ce dar de câte ori urmresc o tire referitoare la misiunile de lupt ale militarilor români în Afganistan alturi de soldaii NATO îmi aduc aminte de participarea soldailor din colonii la cele dou rzboaie mondiale pentru gloria i interesele extrem de pragmatice ale metropol...

- Ieri, o echipa de evaluare din Comandamentul Fortelor Intrunite, a Componentei Operationale Terestre si din cadrul Statului Major al Fortelor Terestre, a verificat, la sediul Batalionului 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele", in cadrul unei evaluari statice, nivelul de pregatire a militarilor din cadrul…

- Primele detalii din ancheta indica faptul ca barbatul si-a ingropat sotia de vie crezand ca e moarta, dupa ce a batut-o pe strada, potrivit bzi.ro. "Au venit de la un neam de-al lor, erau destul de beti. Veneau pe un drum inspre casa, el a luat-o la bataie si ea a cazut jos. Dupa ce a cazut,…