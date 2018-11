In memoriam. Cazut la datorie. Au trecut 15 ani. Mitraliat in Afganistan si inmormantat cu o zi inainte de aniversare

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 octombrie 2010 poate fi considerata una din cele mai negre din istoria armatei romane de cand se afla, cu militari, dislocati in teatrele de operatii. Pentru ca atunci sublocotenentul pm Cristian Petru Filip si sublocotenentul pm Marius Florin Sfeches au cazut la datorie in timpul executarii…

- Centrul 39 Scafandri organizeaza sambata, 22 septembrie, incepand cu ora 10.00, o ceremonie militara si religioasa pentru comemorarea celor doi eroi, Sublocotenentul post mortem Adrian Postelnicu si Sublocotenentul post mortem Vasile Claudiu Popa, scafandri militari, cazuti la datorie, in urma cu cinci…

- Sublocotenentul pm Remus Branzan a cazut la datorie, la data de 17 septembrie 1996, in timpul unei misiuni de largire a coridorului Gorazde in timp ce conducea excavatorul pe o panta abrupta din Bosnia Hertegovina. Este primul militar pierdut de Armata Romaniei in Teatrele de Operatii.Sublocotenentul…

- Au curs iar lacrimi de durere! Vineri, la sediul Batalionului 47 Comunicatii si Informatica „General Nicolae Petrescu”, a avut loc o ceremonie de comemorare a sublocotenentului post-mortem Madalin Stoica, cazut la datorie in data de 15 septembrie 2017, in Afganistan. Cu acest prilej a fost dezvelita…

- La sediul Batalionului 47 Comunicatii si Informatica „General Nicolae Petrescu”, a avut loc ceremonia de comemorare a sublocotenentului post-mortem STOICA MADALIN, cazut la datorie in data de 15 septembrie 2017, in Afganistan. Cu acest prilej a fost dezvelita o placa comemorativa in memoria tuturor…

- Sublocotenentul pm Madalin Stoica a cazut la datorie pe data de 15 septembrie 2017 in urma unui atac asupra unei patrule romanesti care executa o misiune in regiunea Kandahar din Afganistan. La propunerea ministrului apararii nationale, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l a decorat post mortem…

- Sublocotenentul pm Aurel Marcu a cazut la datorie, in ziua de 6 septembrie 2007, in teatrul de operatii din Afganistan, pe cand executa o misiune de patrulare, TAB ul in care se afla trecand peste un dispozitiv explozibil improvizat.A fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler…

- Au trecut zece ani de cand militarul Dragos Traian Alexandrescu a cazut la datorie in teatrul de operatii din Afganistan.Era 31 august 2008.Sublocotenentul pm Dragos Traian Alexandrescu si a pierdut viata in Afganistan, in timpul unei misiuni de patrulare pe Autostrada A1 Qalat Kabul .Transportorul…