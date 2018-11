In memoriam. A murit la trei zile dupa atacul asupra TAB-ului in care se afla. Un coleg de-al sau a murit pe loc

Stiri pe aceeasi tema

- Sublocotenentul pm Iosif Silviu Fogarasi a cazut la datorie in ziua de 11 noiembrie 2003.A fost impuscat, in urma unui atac asupra transportorului amfibiu blindat in care se afla, in teatrul de operatii din Afganistan.A fost decorat cu Ordinul Virtutea Militara in grad de Cavaler, cu insemn de razboi.…

- Militarul constantean Ionel Eugen Bida s a calificat in doua finale la natatie la Jocurile Invictus de la Sydney.Intrecerea este cel mai mare eveniment sportiv ce reuneste delegatii nationale alcatuite din veterani si militari raniti in teatrele de operatii sau cu diverse afectiuniPlutonierul adjutant…

- Mohammad Mahfouz Walizada, seful politiei din provincia Parwan, unde a avut loc atentatul, a declarat ca teroristul a detonat o bomba si a avut ca tinta fortele americane. Nationalitatea atacatorului nu este cunoscuta deocamdata. Talibanii au revendicat atacul intr-un comunicat, declarand ca fortele…

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis marți in timpul unui miting electoral in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, in urma caruia cel puțin 13 persoane au murit, se arata intr-un comunicat emis de agenția de știri a organizației teroriste, Amaq, relateaza Reuters, potrivit…

- Sublocotenentul pm Madalin Stoica a cazut la datorie pe data de 15 septembrie 2017 in urma unui atac asupra unei patrule romanesti care executa o misiune in regiunea Kandahar din Afganistan. La propunerea ministrului apararii nationale, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l a decorat post mortem…

- Sublocotenentul pm Aurel Marcu a cazut la datorie, in ziua de 6 septembrie 2007, in teatrul de operatii din Afganistan, pe cand executa o misiune de patrulare, TAB ul in care se afla trecand peste un dispozitiv explozibil improvizat.A fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler…

- Jalaluddin Haqqani, fondatorul rețelei militante Haqqani, una dintre cele mai puternice și mai temute grupari din insurgența afgana, a murit dupa o lunga boala, au anunțat marți talibanii, relateaza Reuters și BBC, conform Mediafax.Haqqani, care a fondat rețeaua in anii '70, a renunțat la…

- Au trecut zece ani de cand militarul Dragos Traian Alexandrescu a cazut la datorie in teatrul de operatii din Afganistan.Era 31 august 2008.Sublocotenentul pm Dragos Traian Alexandrescu si a pierdut viata in Afganistan, in timpul unei misiuni de patrulare pe Autostrada A1 Qalat Kabul .Transportorul…