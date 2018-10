În memoria lui Charles Aznavour Charles Aznavour nu a fost doar un mare muzician, cântareț și poet care a lasat în urma sa un repertoriu inestimabil. A fost un umanist cu litera mare și un prieten fidel al Armeniei. El va ramâne în memoria a milioane de oameni din întreaga lume. Fotocoreporterul Sputnik Armenia Asatur Esaianț a pastrat o particica din colecția ce-i amintesc de omului-legenda Charles Aznavour s-a stins din viața pe 1 octombrie la vârsta de 94 de ani, la domiciliul sau din Alpilles (sudul Frantei). Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

