- In anul 2018, un numar de 10.293.041 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 52,7% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 314.155 persoane mai mult decat in anul 2017, arata datele publicate joi de Institutul Național de Statistica. Creșterile au fost determinate…

- Unul dintre criteriile ale gradului de civilizație materiala resimțit la un moment dat de locuitorii oricarei țari din lume este reprezentat de nivelul de racordare și utilizare a rețelelor de canalizare. Romania nu sta deloc grozav (nici) din acest punct de vedere. Iar, in Romania, regiunea Nord-Vest…

- MERITA FELICITARI: Școala Gimnaziala Cirța a fost anul acesta exemplu de buna practica in Romania prin proiectul realizat de ISJ. Sibiu SOS: Supporting Opportunity in Schools Promoting Educational Equity 2017-1-ES201-037990". Read More...

- Rezultatele sondajului exit-poll realizat de CURS-Avangarde la alegerile europarlamentare arata diferente majore intre urban si rural. PSD s-a impus in mediul rural, urmat la nu foarte mare diferenta de PNL. Alianta USR-PLUS nu a reusit sa stranga in rural decat 12,9% din voturi. In schimb, alianta…

- Etapa nationala a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectura, competiție transdisciplinara pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), se va desfasura la Iași, in perioada 7-9 iunie 2019. Patru elevi din județ participa in concurs: Denisa Alexandra Ștefanescu (clasa a V-a, Școala ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat vineri, la Botosani, o avalansa de facilitati financiare pentru nordul Moldovei, de la o suma de 20.000 de lei pentru gospodariile care vor sa-si izoleze casele sau sa le racordeze la apa, canalizare sau gaze,...

- CIFRE… Anul trecut, nu mai putin de 25.340 de persoane s-au internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, un procent de 64.15% dintre acestea provenind din mediul rural. Pe primul loc in ceea ce priveste morbiditatea spitalizata pe anul 2018 se afla bolile infectioase si parazitare (4.138 internari),…

- O carte este un dar pe care il poți deschide iar si iar! Cu un singur gest au evadat intr-o alta lume, mai frumoasa, mai colorata, mai vesela, cu prinți, cu zane si eroi neinfricati. O lume cuprinsa intre coperțile unor carți pe care orice copil ar trebui sa le aiba, sa le citeasca, sa le traiasca magia.