- Primarul unei localitati gorjene este si sofer pe microbuzul scolar. Edilul ii duce si ii aduce zilnic de la scoala si gradinita pe copii. Face asta pentru ca soferul microbuzului si-a fracturat piciorul si - cateva saptamani - nu mai are cum sa conduca. Primarul nu este absolut deloc deranjat de munca…

- Decoruri somptuoase, gradini demne de calendare, camere elegante, apusuri spectaculoase. Multi dintre telespectatorii noului serial difuzat de Antena 1, ”Sacrificiul”, s-au intrebat unde au fost filmate „aventurile” eroilor principali. Click! a aflat ca resedintele celor doua familii din serial sunt,…

- Mai multe produse congelate din pește și carne erau ținute in mizerie și la temperaturi mult prea mari. Inspectorii au gasit inclusiv excremente de șoareci in locurile unde erau pastrate alimentele, potrivit Antena 3. „ Lucrurile nu sunt in regula. Hala este depașita atat din punct de vedere…

- Cunoscutul primar al comunei Dudestii Noi, Alin Nica, a pus pentru a perioada politica si administratia in cui si s-a apucat de… bucatarit. Nica va fi “starul” emisiunii inaugurale don noul sezon “Chefi la cutite”, care va fi difuzata luni sera, la ora 20.00, pe Antena 1. The post Primarul liberal din…

- Serialul de comedie ”Mangalița”, care va incepe, in curand, la Antena 1, il aduce in atenția telespectatorilor pe actorul Teodor Corban, care va interpreta rolul lui Stelian Manole, primarul aflat in fruntea urbei de peste 20 de ani.

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca PNL este fostul PDL "coafat si machiat", care a anuntat ca daca ajunge la guvernare va taia pensiile si salariile si va creste taxele, iar USR s-a opus in ultimii trei ani la toate proiectele pentru bucuresteni.Gabriela Firea a declarat,…

- Ramona Manescu, noul ministru de Externe, a anunțat ca MAE ia in calcul varianta inchirierii de spatii pentru amenajarea secțiilor de votare in orașele in care au existat aglomerari. "Aceasta este o varianta de lucru la care ne-am gandit deja pentru acele sectii in care au fost aglomerari foarte mari,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, ca ”lucrurile nu merg in directia buna” in PSD si exista riscul sa fie pierdute toate alegerile care urmeaza, motiv pentru care a decis sa intre in cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD pentru alegerile prezidentiale. Primarul general…