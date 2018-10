Coalitia pentru Sanatatea Femeii lanseaza campania „In lupta pentru supravietuire, detaliile sunt esentiale. Fiecare pacient cu cancer are dreptul la un diagnostic complet”, dedicata imbunatatirii sanselor de supravietuire ale pacientelor din Romania in lupta cu cancerul de san, cancerul ovarian si cancerul de col uterin. Campania pune accent pe importanta promovarii unui sistem functional de compensare integrala la nivel national a testarilor moleculare si genetice. Efectuarea testarilor moleculare si genetice are un rol esential in stabilirea diagnosticului corect si complet in fiecare caz de…