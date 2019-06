In lupta cu caldura extrema, Parisul planteaza "paduri urbane", chiar daca trebuie sa desfiinteze parcari

Stiri pe aceeasi tema

- Piața transferurilor este pe punctul de a incepe, iar planul campioanei Franței, PSG, sa scape de atacantul brazilian Neymar (27 de ani) este tot mai aproape sa se concretizeze.Cel puțin așa scriu jurnaliștii de la "Le Parisien", care noteaza ca oficialii gruparii din Paris sunt dispuși sa…

- Cel mai scump tablou din lume s-ar afla la bordul iahtului printului mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, conform ipotezei unui specialist in piata de arta, care sustine ca a localizat pictura ''Salvator Mundi'', atribuita lui Leonardo da Vinci, data disparuta dupa ce…

- Real Estate & Construction Forum, ediția a VIII-a a avut loc pe 11 aprilie la Hotel JW Marriott, eveniment la care au participat experți din domeniu. Am vorbit despre noutațile și provocarile cu care se confrunta industria in acest moment, care sunt previziunile pentru urmatorii ani și cum a evoluat…

- Nutritionistii ne sfatuiesc sa mâncam cât mai multe fructe si legume, pentru ca sunt sanatoase. Dar cel mai recomandat ar fi sa le consumam atunci când este sezonul lor. În piete, au aparut capsunile timpurii.

- Anuntul a fost facut de Bjorn, unul dintre membrii formatiei. Fanii, insa, sunt din ce in ce mai nerabdatori. Trupa, care s-a despartit in urma cu 37 de ani, a mai amanat lansarea a doua cantece care urmau sa apara in luna decembrie.

- Bitcoin s-a apreciat marti cu 20%, la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape cinci luni, si a tras dupa sine si alte monede virtuale, dupa o comanda majora de cumparare din partea unui cumparator misterios, care a declansat tranzactii frenetice, potrivit analistilor intervievati de Reuters, conform…

- Avertisment pentru Romania, din partea comisarului european pentru Energie si Schimbari Climatice. Arias Miguel Canete atrage atentia ca piata energiei trebuie sa fie libera, asa ca preturile nu pot fi reglementate, asa cum a facut guvernul Romaniei, prin intermediul Ordonantei 114.