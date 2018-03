Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a lansat astazi in dezbatere publica un proiect de intelegere administrativa care presupune ca atunci cand ASF identifica orice incalcare a legislatiei sau cazuri de abuz de piata sa fie demarat un proces care permite…

- Respinsa de Senat anul trecut, Ordonanța de Urgența nr. 53/2017 a fost adoptata azi de deputați, cu o serie de completari, care prevad plafonari ale unor amenzi și clarificari utile pentru evidența orelor de lucru.

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna martie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, informeaza AEP intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii martie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Unitatile de productie din industria alimentara au avut in 2017 un grad de utilizare de doar 72%, fata de 79% cat este media europeana, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Eurostat transmise de BNR.

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- "In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul…

- In ultimii zece ani, 3,4 milioane de romani au parasit țara, stabilindu-se in Occident. 3,4 milioane de romani, adica 15% Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Molfaitorii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani. Este o cifra aberanta (…) Daca dau la o parte din aceasta motiune invectivele si ciferele nereale, nu mai ramane nimic", a spus Olguta Vasilescu, dupa citirea motiunii de cenzura impotriva sa din plenul…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de PNL, ca nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani, aratand ca aceasta cifra este una aberanta. ”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), redate de ...

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,55 miliarde de lei, respectiv 59,82%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,5 miliarde de lei (20,73%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,89 miliarde de lei, respectiv 9,5% din…

- Pe site-ul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) scrie clar ca „pensia de stat nu va fi suficienta la varsta pensionarii. De aceea, fiecare va trebui sa economiseasca pentru propria batranete”.

- Cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat. Anul trecut, s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la situatii neplacute pentru pasageri – pierderea zborului de legatura, pierderea unor zile de concediu,…

- In 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit sa primeasca despagubiri in valoare de milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor, iar zborurile catre Turcia detin recordul la aceste capitole.

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto RCA vor fi recalculate dupa coordonate noi, unele vor creste, altele vor scadea, a anuntat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF. Cornel Coca Constantinescu a declarat pentru…

- Compania de stat Romgaz a platit angajaților bilete de avion și de tratament in stațiuni din strainatate in valoare de peste 350.000 de lei și a platit contribuții sociale pentru angajații unei firme contractoare, respectiv Foraj Sonde, deținuta de catre frații Emil și Marius Cristescu. Informațiile…

- Actionarii de la societatea Iasitex, detinuta de omul de afaceri Stefan Vuza, vor decide majorarea de patru ori a capitalului social. Fondurile obtinute vor fi investite in proiecte importante pentru cresterea competitivitatii firmei.

- Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Ovidiu Wlassopol, a avut, joi, o intalnire cu George Adrian Dinca, Directorul General al Registrului Auto Roman, in cadrul careia au fost agreate de catre ambele parți susținerea in implementarea și derularea a trei proiecte importante cu…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Situatia este si mai dificila pentru cei care au suferinte. Acestia trebuie sa treaca mai intai pe la Fisc, daca vor sa beneficieze de tratamente si analize in spitalele de stat. Drumuri repetate la Fisc si mult timp pierdut la cozi - asta inseamna plata lunara a contributiei la sanatate pentru cei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, începând de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. …

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Consiliul de conducere al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) se reuneste astazi, pe ordinea de zi aflandu-se un subiect sensibil care il priveste pe directorul general si presedinte al SIF...

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, a devenit senior advisor al EY Romania, firma de consultanța financiara. Negrițoiu a deținut funcții executive, atat in sectorul public, cat și in cel privat, in domeniul financiar-bancar. El a fost printre altele și CEO al…

- Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis de luni, 8 ianuarie, o noua perioada de primire a solicitarilor de finantare prin intermediul Submasurii 6.5 ”Schema pentru micii fermieri” din cadrul sesiunii pe 2018 a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, potrivit…

- Consiliul Concurentei a dat amenzi de aproape 16 milioane de euro pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent. Potrivit inspectorilor de concurenta, companiile si-au impartit licitatiile organizate de distribuitorii…

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), peste 167.000 de turisti romani au cheltuit in statiunile din tara de Revelionul 2017/2018 aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de anul anterior. De asemenea, numarul turistilor a inregistrat in…

- In stațiunile din țara au ajuns de Revelionul 2017/2018 peste 167.000 de turiști, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in creștere cu 11%, comparativ cu Revelionul anterior, reiese din calculele Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Raluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, care a fost sanctionata 100.000 de lei la inceputul anului 2017 pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private, merge in instanta pentru a contesta decizia Autoritatii de…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…