- Ford Motor va rechema la service 1,38 milioane de vehicule in America de Nord, problema fiind potentiala pierdere a suruburilor volanului, care s-ar putea desprinde, pana acum inregistrandu-se doua accidente si o ranire, informeaza economica.net. Rechemarea vizeaza modelele Ford Fusion ...

- Cu 28,93 de cazuri noi la suta de mii de femei, Romania ocupa prima poziție in randul țarilor europene la incidența cancerului de col uterin, situație similara cu cea a țarilor subdezvoltate din Africa, Asia și America de Sud.

- ANAF afla saptamana viitoare daca va pierde creditul de 90 de milioane de dolari de la Banca Mondiala. Este vorba despre banii cu care Fiscul trebuia sa se modernizeze. Președintele ANAF,...

- Potrivit Health and Safety Executive, peste 12 milioane de britanici sunt fortati sa isi ia concediu in fiecare an din cauza stresului si anxietatii, deseori cauzata de presiunea exercitata de managerii abuzivi, scrie news.ro. In loc sa ii lase pe angajati sa mediteze la tratamentul la care…

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Cele mai mari venituri din istoria Grupului: creșteri de 5%, ajungand pana la 3,119.7 milioane Euro (in 2016: 2,973.8 milioane Euro) › Performanța operaționala foarte buna: creștere de 3% a EBITDA, ajungand pana la 415.0 milioane Euro (in 2016: 404.3 milioane Euro) › Cel mai mare profit net din ultimii…

- In perioada 18-24 februarie, in capitala Bulgariei a avut loc „Memorialul Strandja”, editia a 69-a, la care au participat circa 140 de boxeri din 24 de tari din Asia, Africa, America si Europa. Moldova a fost reprezentata de pugilistii de la Hincesti Iulian Ivanov (56 kg) si Dorin Bucsa (60 kg), relateaza…

- Turkish Airlines, Inc. (Limba turca Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi, prescurtat: THY) este compania aeriana naționala a Turciei cu baza în Istanbul. Transportatorul turc și-a asumat misiunea de a deveni operatorul care leaga pe calea aerului cele mai multe destinații din lume: peste…

- In ultimii ani, guvernul chinez nu a incetat sa-si intareasca prezenta economica in cele patru zari. Din Asia in America de Sud, din Europa in Africa, Beijingul investeste miliarde de dolari in infrastructuri si uzine. Inainte de 1989, China era un partener comercial important al Romaniei. Dupa, Beijingul…

- Romanul care a inventat acest sistem a ramas modest si atent la nevoile oamenilor in materie e sisteme de izolare. Sistemul revolutionar se numeste Thermodul System si garanteaza pana la 90- conservarea energiei prin izolarea terminca, fiind deja tot mai folosit in America, si Africa, dar si Germania…

- Banca Mondiala ofera Moldovei o finantare suplimentara de 10 milioane de dolari pentru reformarea educatiei. Banii vor fi folositi pentru imbunatatirea calitatii si eficientei invatamintului primar si secundar. Potrivit directorului de tara pentru Moldova, Anna Akhalkatsi, una dintre cele mai mari…

- Compania germana Liqui Moly, specializata in ulei de motor, lubrifianti si aditivi, a raportat o cifra de afaceri de 532 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 9% fata de cele 489 de milioane de euro raportate in 2016, potrivit datelor transmise de companie. Profitul companiei…

- Un sfert din vizitatorii straini care s-au cazat in unitatile turistice din tara anul trecut au provenit din Asia, America de Nord si de Sud, dar si Africa, numarul vizitatorilor veniti din aceste zone fiind in crestere, arata datele de la Statistica. Romania a atras anul trecut 640.000…

- Daca in prima jumatate a anului 2017 peste 185 milioane de persoane foloseau zilnic Facebook in America de Nord, la finalul anului 2017 numarul scadea catre 184 milioane de utlizatori. Ritmul de utilizare a rețelei sociale Facebook a avut aceleași cifre pe grafic in ultimii ani, insa odata cu creșterea…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Au format un grup care facea furori pe scena in anii ’90-2000, cinci fete simpatice care incantau publicul cu melodiile lor indraznețe. Din pacate, componentele Spice Girls au decis sa mearga pe drumuri separate in 2012, cand activitatea in aceasta formula a luat sfarșit. Astfel, Mel B a continuat cu…

- Milioane de oameni sufera de cancer in toata America.Tratamentul modern al cancerului este scump, ineficient si periculos!Poti incerca si acest remediu de casa.Beneficiile mierii si ale bicarbonatului de sodiu sunt practic nelimitate.Mierea a fost folosita pentru proprietatile sale medicinale de secole,…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Apa de baut se termina peste doua luni si jumatate. Amenintarea teribila pluteste peste 4 milioane de oameni, un oras intreg din Africa de Sud. Autoritatile din metropola Cape Town au calculat, si data exacta: 12 aprilie. In incercarea de a prelungi deznodamintul, localnicii sint rugati sa faca economie,…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul roman care a concurat in acest an la Raliul Dakar, a fost primit luni, la locul de munca din municipiul Satu Mare, cu tort si aplauze, fiind felicitat de colegi. El a marturisit ca aceasta competitie a fost cea mai grea dintre editiile care au avut loc America…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist și scriitor, Neagu Djuvara a incetat azi din viața, la varsta de 101 ani. Una dintre cele mai iubite și apreciate personalitați culturale din Romania, Neagu Djuvara s-a remarcat prin activitatea sa, prin eleganța și diplomație. Cariera lui se intinde pe cateva decenii…

- Marele istoric roman Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani, conform TVR . Neagu Djuvara s-a nascut pe 18 august 1916 (dupa calendarul vechi; 31 august 1916, dupa calendarul nou), in București, intr-o familie de origine aromana. Neagu Djuvara a devenit in anul 1937 licențiat la Sorbona, in istorie,…

- In rarele ocazii in care a vorbit despre familia sa, Dan Negru a oferit detalii despre nunta sa cu Codruța și despre luna de miere pe care au primit-o gratis. Prezentatorul de televiziune Dan Negru este casatorit cu Codruta, impreuna cu care are doi copii – Daria si Bogdan . Daria s-a nascut pe 11 februarie…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Familia artistului a amintit de „contributia sa ca activist" in domeniul muzicii, care „a ramas in amintirea a milioane de oameni", scrie zdi.ro. Nathi Mthethwa, ministrul Artelor si Culturii, a spus ca „natiunea a pierdut un muzician unic, care a ridicat moralul tarii prin muzica sa nemuritoare".…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, marti, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de euro oferita de Banca Mondiala s-au cheltuit…

- Mariah Carey a fost data in judecata de un organizator de spectacole, care ii cere cantaretei despagubiri de 3 milioane de dolari, dupa ce aceasta si-a anulat mai multe concerte in America de Sud, informeaza voici.fr.

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Dirijorul Nicolae Moldoveanu se va afla la pupitrul Orchestrei Naționale Radio vineri, 19 ianuarie, ora 19.00, la Sala Radio, intr-un concert pe al carui afiș se vor regasi Dansurile din Galanta, de Z. Kodaly, Concertul in mi minor pentru vioara si orchestra, op. 64, de F. Mendelssohn, și Simfonia nr.…

- Fotocredit: Volkswagen Volkswagen a dezvaluit la Detroit noul Jetta, sedanul compact ajungand astfel ca cea de-a șaptea sa generație. Construit pe platforma MQB și cu un design ce aduce aminte de Passat noul Volkswagen Jetta va fi ajunge pentru inceput pe piețele din America de Nord. Vandut pana…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Compania Air France KLM anunta reduceri de pana la 40% la pretul biletelor. Preturi speciale vor fi la peste 100 de destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si din zona Caraibelor si a Oceanului Indian. 0 0 0 0 0 0

- Lista pentru 2018 cuprinde și calatorii catre destinații indepartate? Daca nu ai cumparat inca biletele de avion, acum este momentul. O companie aeriana a anunțat prețuri foarte atractive la peste 100 de destinații din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar și din zona Caraibelor și a Oceanului…

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- Fotografiile din vacanțe in diverse țari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag și ii determina pe din ce in ce mai mulți romani sa cumpere sejururi in destinații exotice, acesta anunțandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018.

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- In Romania, ca in America de Sud sau Africa - așa arata radiografia salariilor din tara noastra, publicata de Institutul National de Statistica. O societate divizata, in care polii bogatiei si ai saraciei nu se intalnesc niciodata.

- Cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 vor fi eclipse de soare și de luna, apariția unei comete și alaturari planetare deosebite. National Geographic a realizat un top cu cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 pe care niciun iubitor al cerului nu trebuie sa le rateze. 31…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.