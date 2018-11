Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip neaga ca mai mulți participanți la mitingul PDM din 21 octombrie ar fi fost aduși forțat. „Nu am dat nicio indicație sa fie adus cineva în Piața Marii Adunari Naționale. Cei care spun aceste lucruri sunt invidioși, fiindca nu au capacitate de organizare”,…

- Oamenii ar trebui sa fie constienti de riscul pe care inteligenta artificiala (AI) il are pentru copii, sistemele dotate cu inteligenta artificiala putand pretinde ca sunt profesori sau chiar vedete si...

- Muzica, bucuria sufletului nostru, poate fi un tratament extrem de eficient atunci cand ne doare ceva, dar mai ales atunci cand avem o perioada solicitanta, scrie realitatea.net.Da, muzica ne poate calma, ne poate scapa de stres.

- In prezent, pentru mulți dintre noi conturile pe rețelele de socializare au devenit o parte integranta a vieții. Folosim pagina noastra pentru a comunica activ cu prietenii, cu persoana iubita, și ca pe un instrument excelent pentru promovarea afacerilor și autodezvoltare, dar… Te-ai gandit vreodata…

- Pericolele si complexitatea in crestere a mediului digital creeaza fenomenul de stres cibernetic, a anuntat marti producatorul de solutii de securitate Kaspersky Lab, precizand ca si-a actualizat principala gama de solutii pentru utilizatorii individuali.”In prezent, oamenii fac zilnic un…

- Liviu Dragnea nu are niciun fel de relație cu oamenii din partid, potrivit lui Victor Ponta. Liderul PSD mituiește oamenii și împarte resursele astfel încât sa primesca suport, susține fostul premier într-un interviu.

- ”Ei vor sa ma aresteze sa tac dracu`. Dar ei nu ințeleg ca nu tac nici daca ma condamna. Ei nu ințeleg ca nu tac și ies de acolo și pornesc inapoi. Eu, Marian Vanghelie, nu trebuie sa am nicio funcție. Am funcția... Marian Vanghelie. Cunosc atat de multe lucruri și am un numar de prieteni, barbați…