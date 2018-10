In loc sa promoveze inovatia, StartUp Nation va deveni un program destinat exclusiv gogoseriilor, frizeriilor sau saormariilor (Analiza)

Stiri pe aceeasi tema

- 26 septembrie 2018, Oradea: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, inaugureaza prima hyperclinica din Oradea, care pune la dispoziția oradenilor servicii integrate de ambulator, imagistica și analize de laborator, toate sub același acoperiș. Hyperclinica…

- E.S. doamnei Viorica Dancila – prim-ministru E.D. doamnei Carmen Dan – ministru de interneIn condițiile in care Guvernul Romaniei, Ministerul de Interne, nu inteleg gravitatea consumului de drogruri și nu vor lua masuri de reorganizare a Agenției Naționale Antidrog, nu vor consolida…

- Cele mai multe orase dezvoltate din Romania au mai putin de 10 solutii smart implementate, arata o analiza a Asociatiei Romane pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM), care remarca faptul ca Alba Iulia conduce detasat in clasamentul proiectelor smart implementate, cu 96 de proiecte, in timp ce trei…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- 1 din 10 cumparaturi online realizate în ultimele 12 luni a fost un articol vestimentar, arata cel mai recent studiu al 360insights Brand Tracking. Românii, la fel ca restul europenilor, sunt tot mai pasionați de moda, astfel ca trendul continua sa fie de creștere pe segmentul de fashion.…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații și Cristian Grasu, secretar de stat s-au aflat astazi, la Iași, la prezentarea modelului arhitectural al Spitalului Regional care va fi construit aici. Prezentarea a fost realizata de catre consultanții Bancii Europene de Investiții (BEI), care sunt partenerii MS si…

- In urma fenomenelor hidro-meteorologice s-au semnalat, duminica, in intervalul orar 8,00 - 17,00, efecte negative in 13 localitati din judetele Alba, Arges, Arad, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Harghita, Mures, Teleorman, Valcea si in municipiul Bucuresti, informeaza MAI. Efectivele MAI au…

- Aniversarea celor 20 de ani de prezența in Romania a companiei Wienerberger Romania este marcata prin organizarea unui proiect special. Caravana „Inovația Wienerberger mai aproape de tine” merge prin 9 orașe din țara și prezinta produsele companiei tuturor celor care doresc sa-și construiasca o casa.…