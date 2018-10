In loc de vot final, Legea off-shore e intoarsa la comisii, la cererea UDMR

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Camera Deputatilor a votat, in plenul de miercuri, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. Astfel, deputatii au aprobat cu 210 voturi „pentru” si o singura abtinere, retrimiterea…

- Deputatii ALDE au parasit dezbaterile din comisiile de specialitate pe legea offshore, liderul grupului din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, argumentand ca aceasta este „o improvizatie”, deoarece nu exista o evaluare a impactului bugetar, o evaluare clara a resurselor si nici un punct de vedere…

- Deputatul Nicusor Dan a atras atenția, miercuri, ca in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea. ”In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va castiga cel mai…

- Negocierile asupra Legii offshore s-au purtat departe de opinia publica, sub patronajul lui Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, acuza deputatul PSD Cristina Pruna printr-un comunicat de presa. Aceasta a mai afirma ca aproape in nicio ședința a comisiei de specialitate din Camera…

- Senatul României a adoptat, în cadrul ședinței de marți, ca for decizional, un proiect care modifica Legea privind Statutul alesilor locali si care prevede sanctionarea prin reducerea cu 10% a indemnizatiei timp de sase luni, a celor care încalca legislatia, prin conflict…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, cu 175 de voturi pentru 30 impotriva si 30 de abtineri.