Ministerul Sanatații are un sistem de raspuns de la pacienți, care insa funcționeaza defectuos și, in loc sa-l imbunatațeasca, se indreapta catre ceva ce seamana cu flagrantul procurorilor Sorina Pintea a anuntat ca trimite deja in spitale ”pacienti sub acoperire”, de vreo trei saptamani chiar. Ca toata lumea, am ridicat din sprancene, mai ales ca a promovat aceasta masura ca mijloc de a depista medicii care cer spaga. M-am intrebat chiar cat de legala ar fi aceasta practica. Asa ca am inceput sa caut in literatura medicala si am vazut ca ”pacientul misterios” nu este deloc un concept nou. Studii…