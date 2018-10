Stiri pe aceeasi tema

- TURNEUL CAMPIOANELOR. Sloane Stephens (SUA, 6 WTA, cap de serie numarul 5) a invins-o, luni, cu scorul de 7-5, 4-6, 6-1, pe Naomi Osaka (Japonia, 4 WTA, cap de serie numarul 3), in primul meci din Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor. Sloane Stephens, castiogatoarea de la US Open 2017, s-a…

- Simona Halep nu joaca la Turneul Campioanelor din acest an, din cauza problemelor medicale la spate, dar a comentat sansele de castig ale celor opt jucatoare prezente in Singapore. Liderul mondial le-a nominalizat pe Caroline Wozniacki, Petra Kvitova si Naomi Osaka principale favorite la...

- Turneul Campionelor de la Singapore a inceput, astazi, cu o surpriza. Elina Svitolina a trecut lejer de Petra Kvitova, scor 6-3, 6-3, in Grupa Alba. In celalalalt meci din grupa, de la ora 14.30, daneza Caroline Wozniacki, a doua jucatoare a lumii, se va duela cu Karolina Pliskova. In Grupa Roșie, maine…

- Simona Halep, locul 1 WTA, Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, Angelique Kerber (3 WTA), Naomi Osaka (4 WTA), Petra Kvitova (7 WTA), Sloane Stephens (8 WTA) si Elina Svitolina (6 WTA) sunt celelalte jucatoare calificate pentru competitia de la Singapore. Simona Halep, joaca sau nu joaca la Turneul…

- Simona Halep a declaraqt ca marele sau obiectiv este sa castige Turneului Campioanelor, competitie la care cea mai buna performanta obtinuta este o finala. Cu 10 zile inaintea turneului ce va reuni cele mai bune opt jucatoare de tenis din lume, casele de pariuri au anuntat cotele pentru castigatoarea…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 41 ca lider in clasamentul WTA, cu 1.926 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 851 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a castigat Rogers Cup, iar daneza, finalista anul trecut, a fost eliminata…