Stiri pe aceeasi tema

- Prezent pe scena Centrului de Cultura „Florica Cristoforeanu” de la R. Sarat cu ocazia sarbatoririi Centenarului, Andrei Paunescu, fiul regretatului om de cultura Adrian Paunescu, a oferit o surpriza publicului din sala. Stiind ca in public, la concertul „Remember Cenaclul Flacara“, se afla si primarul…

- Dupa ce martea trecuta n-au reusit sa castige niciun punct si nici macar sa inscrie vreun gol, in meciurile reprogramate din prima etapa din retur, sambata, in runda a 18-a, cele doua echipe buzoiene din Liga a 3-a s-au intors cu toate punctele puse in joc. Performera etapei a fost, de departe, Metalul,…

- Bayern Munchen și Borussia Dortmund joaca ACUM in derby-ul etapei cu numarul din Bundesliga. Partida nu este la TV in Romania și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. live de la 19:30 Bayern Munchen - DortmundliveTEXT AICI Echipele de start Bayern Munchen are inca un sezon de vis sub comanda…

- Etapa a 3-a din play-out continua in aceasta dupa-amiaza cu duelul dintre FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 18:00 » FC Voluntari - Gaz Metan MediașClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: FC…

- Liga a 3-a programeaza, la sfarsitul acestei saptamani, o noua etapa, a 18-a, care se desfasoara, de data aceasta, conform calendarului initial. Dupa esecurile suferite marti, in runda a 14-a, reprogramata, cele doua divizionare buzoiene vor evolua din nou in deplasare, in fata unor adversari diametral…

- Sute de elevi au luat parte, joi, la deschiderea Targului Ofertelor Educationale de la Buzau, un eveniment menit sa ii convinga pe elevii de clasa a VIII-a care este cel mai potrivit liceu catre care ar trebui sa se indrepte dupa absolvire. Evenimentul este gazduit la Galeriile de Arta de pe Bulevardul…

- • Inainte Modelu – Metalul 2-0; Sportul Chiscani – CSM Rm. Sarat 4-0 Runda de cosmar pentru divizionarele buzoiene, marti dupa-amiaza, cand s-au jucat meciurile primei etape din retur, reprogramata dupa ce, nu s-a putut desfasura la data stabilita initial, din cauza vremii. Reprogramarea a fost de rau…

- In Seria I a Ligii a III-a sunt programate astazi meciurile restante din prima etapa a returului, care nu s-au putut desfașura la inceputul lunii martie din cauza timpului nefavorabil. Datorita numarului impar de formații aflate pe tabloul competiției in momentul tragerii la sorți, Bucovinei ...

- • Deplasari la Modelu si Chiscani pentru Metalul si CSM Rm. Sarat Liga a 3-a programeaza in aceasta dupa-amiaza, de la ora 15,00, prima etapa din retur, ale carei meciuri ar fi trebuit sa se dispute in primul week-end din luna, amanate insa, la vremea aceea, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.…

- UPDATE Potrivit situației operative de la ora 10.00, raman inchise DN2C Costești – Slobozia și DN22 Rm. Sarat – Braila. Pe DN 2B se circula cu restricție 7,5 tone. Aceeași restricție este valabila pentru DN1B Buzau – Mizil. Pentru o perioada sectorul de drum a fost inchis dupa ce doua tiruri au derapat…

- Belgianul Pierre Van Der Meiren, initiator al colaborarii dintre judetul Buzau si regiunea Flandra de Est, a primit, joi, titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Buzau, in semn de respect si pretuire pentru sustinerea oferita sectorului de ingrijiri medicale. De numele lui Jean Pierre Van Der Meiren…

- • SCM Buzau – CSUAV Arad se joaca pe 5 aprilie, de la ora 11,00 Date fiind conditiile meteo nefavorabile, Federatia Romana de Rugby a decis amanarea meciurilor programate la sfarsitul acestei saptamani, din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori, a doua a returului. SCM Gloria Buzau va disputa…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau propune ca vineri, 23 martie, școlile din 39 de localitați din județ sa iși intrerupa activitatea ca urmare a avertizarilor meteo de vreme extrema emise de Administrația Naționala de Meteorologie. O decizie finala va fi luata insa in ședința Comitetului…

- Vremea nefavorabila duce la o noua amanare a fotbalului din Liga a 3-a, etapa din weekend din eșalonul terț urmand sa se dispute in 3 aprilie, conform deciziei luate azi in Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, astfel ca Performanța Ighiu, Industria Galda, Metalurgistul Cugir și Unirea…

- Asociatia Judeteana de Fotbal a reconfigurat programul inceputului de retur in Liga a 5-a. Astfel, etapa a 15-a din cadrul acestui esalon, seria a II-a, care trebuia sa se dispute duminica, 18 martie, a fost reprogramata pentru miercuri, 4 aprilie. De la ora 14,00 se vor juca meciurile de juniori, iar…

- Liga Profesionista de Fotbal a hotarat aseara ca meciul CSM Poli Iasi – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I, care trebuia sa se joace duminica, se va disputa in ziua de miercuri, 11 aprilie, de la ora 18:00. Totodata, partida FC Botosani – Dinamo, contand pentru aceeasi etapa…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Sibiului va debuta pe 5 iulie si nu pe 4 iulie, cum se comunicase initial, au anuntat organizatorii pe contul de Twitter al cursei. Turul va incepe pe 5 iulie cu un prolog de 2 km, pe 6 iulie se va desfasura pe etapa de 92 km, intre Sibiu si Balea…

- Joi, 15 martie, in sala de sport a Liceului Teoretic “Ioan Buteanu” Somcuta Mare s-a desfasurat etapa finala pe mediul rural la ONSS fotbal baieti I-IV, editia 2018. Au participat echipele care s-au calificat pana in acest moment din etapele zonale, conform calendarului ONSS. Astfel au ajuns fata…

- Etapa a XVIII-a a Ligii a III-a va incepe astazi, cu intalnirea dintre Aerostar Bacau și Sanatatea Darabani, insa grosul partidelor se vor disputa maine, inclusiv confruntarea AFC Harman – Bucovina Radauți. Sucevenii au pierdut primul meci al returului, insa au jucat de la egal la egal cu ...

- CSM Rm. Sarat – Unirea Slobozia 0-3 si Metalul – FCSB 2 1-2 Infrangeri pe linie pentru cele doua divizionare buzoiene din cel de-al treilea esalon in runda de debut a returului. Si de la Rm. Sarat, si de la terenul sintetic, spectatorii au plecat dezamagiti dupa evolutiile modeste ale favoritilor, care…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste luni, 12 martie, de la ora 18.00, meciul de handbal masculin dintre HC Dobrogea Sud locul 6, cu 43 de puncte si Minaur Baia Mare locul 8, cu 27 de puncte , din etapa a 23 a a Ligii Nationale. Confruntarea incheie etapa in prima liga, biletul de intrare costand…

- ACUM au loc patru meciuri din Liga a 2-a, incepute la ora 11:00. De la ora 12:30, vor incepe alte doua partide. Chindia Targoviște, locul 3, va juca pe terenul celor de la Foresta, locul 16. Pandurii, locul 18, primește vizita celor de la CS Mioveni, locul 9. De la ora 12:30, liderul Dunarea Calarași…

- Returul Ligii a 3-a porneste la drum in acest week-end cu a doua etapa din program, prima runda fiind amanata, saptamana trecuta, din cauza conditiilor meteorologice, pentru data de 28 martie. In aceste conditii, cele doua echipe buzoiene vor deschide stagiunea in fata propriilor suporteri, cu doua…

- • RUGBY, Europe International Championship: Romania-Belgia, sambata, ora 13,00, Stadionul „Gloria” • HANDBAL MASCULIN, Divizia A, Etapa a 11-a: HC Buzau – CNOT Brasov, sambata, ora 12,00, Sala Sporturilor • FUTSAL, Liga a 2-a, Etapa a 16-a: – Fortius Buzau – West Deva, duminica, ora 15,15, Sala Sporturilor…

- Buzoienii nu prea prefera sa-si plateasca impozitele si taxele locale cu cardul, din fata calculatorului. O verificare a site-ului ghiseul.ro dovedeste ca numarul contribuabililor care si-au achitat taxele si impozitele prin intermediul aplicatiei nu este foarte mare. Pana joi, 1 martie, Primaria Buzau…

- Nu se joaca deloc fotbal in acest week-end in Romania. Dupa ce Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile din prima etapa in play-offul si playout-ul Ligii I, Federatia Romana de Fotbal a decis sa procedeze, in mod asemanator, cu etapa de Liga a 2-a si cu prima runda a returului in Liga a 3-a.…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a realizat, sambata, al 16 lea succes stagional in aceasta editie a Diviziei A in 20 de meciuri. Aflate pe locul doi in clasament, jucatoarele pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au dispus in deplasare de penultima clasata, ACS Spartac Bucuresti,…

- Autoritatile buzoiene sunt pregatite sa intervina pentru mentinerea situatiei de normalitate pe perioada codului portocaliu de temperaturi scazute. Practic, au fost mobilizate toate institutiile responsabile intr-un fel sau altul de siguranta cetatenilor. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Liga 2-a debuteaza in 2018 astazi, in aceasta dimineața urmand sa se dispute 8 meciuri din cadrul etapei a 22-a. Chindia Targoviște, ocupanta locului 3 și una dintre candidatele la promovare, joaca pe terenul lui ASU Poli Timișoara, de la ora 12:00. Cel mai așteptat duel al rundei, cel dintre Dunarea…

- Liga 2-a debuteaza in 2018 astazi, in aceasta dimineața urmand sa se dispute 8 meciuri din cadrul etapei a 22-a. Chindia Targoviște, ocupanta locului 3 și una dintre candidatele la promovare, joaca pe terenul lui ASU Poli Timișoara, de la ora 12:00. Cel mai așteptat duel al rundei, cel dintre Dunarea…

- Joi, 22 februarie, Comisia Judeteana de Actiune Impotriva Violentei in sport s-a intrunit in sedinta la Sala ”Ghe. Filipescu” a Consiliului Judetean Buzau. In cadrul acestei sedinte, seful Jandarmeriei buzoiene a vorbit, pe linga activitatile de prevenire desfasurate de institutia pe care o conduce,…

- Astazi se joaca returul șaisprezecimilor de finala din Europa League. Meciul dintre Lazio și FCSB se joaca astazi, de la ora 20:00, putand fi urmarit in format liveTEXT AICI pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport și Pro TV. urmarește toate partidele in format livetext pe GSP. ...

- • CPECA Buzau cu acorda diplome tuturor elevilor participanti pentru mesajele pe care le vor prezenta in cadrul sectiunilor competitiei Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau a dat miercuri, 21 februarie, startul celei de-a XV–a editii a Concursului National „Mesajul Meu Antidrog”,…

- Blocaje cu repetiție de fiecare data cand se lucreaza la podul de la Maracineni. Ieșirea din Maracineni spre Buzau, și pe E85 și pe DJ203K, a fost paralizata joi, in jurul pranzului, mai bine de doua ore, din cauza unor lucrari la gaura aparuta pe calea de rulare a podului pe sensul dinspre Rm. Sarat.…

- • Luceafarul se mentine pe podium, Fortius a urcat pe locul 5 Galop de sanatate pentru cele doua echipe buzoiene de futsal in etapa a 13-a a Ligii a 2-a. Dupa o pauza de doua saptamani, in care campionatul a fost intrerupt datorita participarii echipei nationale la Campionatul European din Slovenia,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Romania joaca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africana a Cupei Davis, impotriva Luxemburgului. Primele doua intalniri au loc astazi și pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport. liveSCORE de la 12:00 Nicolae Frunza - Ugo Nastasi Nicolae Frunza (596) ATP il infrunta…

- Echipa de handbal feminin va disputa urmatorul meci din campionat, contand pentru etapa a 19-a a Diviziei A, sambata dupa-amiaza, de la ora 14,30. Adversara handbalistelor de la SCM Gloria Buzau va fi Știința București, ocupanta locului 4, iar partida reprezinta cel de-al doilea joc din seria de doua…

- Cinci tineri buzoieni au ajuns marți la Spitalul Județean Braila, unul fiind in stare grava, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2B, in localitatea Baldovinești. Vinovat de producerea accidentului este un tanar din Rm. Sarat, prea grabit, care s-a angajat in depașirea unui transport agabaritic,…

- Cu cinci saptamani inaintea startului in returul Ligii a 3-a, fotbaliștii de la CSM Rm. Sarat au susținut, sambata trecuta, pe terenul din imediatat vecinatate a propriei baze sportive, un prim meci de verificare din aceasta iarna. Adversara jucatorilor pregatiți de Marius Tirila și Sorin Bodoc a fost…

- Situatia existenta in campionatul Ligii a 4-a nu difera foarte mult de ceea ce se intampla in Campionatul Judetean de futsal, competitie initiata in premiera in aceasta iarna de Asociatia Judeteana de Fotbal. Doua dintre protagonistele esalonului de elita din fotbalul judetean, ocupanta primului si…

- Dubla victorie in prima etapa a returului Ligii a 2-a de futsal pentru cele doua echipe buzoiene prezente in competitie. Si Luceafarul, si Fortius au evoluat in runda de debut din 2018 in fata propriilor suporteri, intr-un cuplaj care a avut loc sambata seara, la Sala Sporturilor. In primul meci, Luceafarul…

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- Cu un deficit de personal de 20% si cu 30% efective nou intrate in sistem, anul 2017 a fost unul deosebit de greu din punctul de vedere al gestionarii resurselor umane pentru Inspectoratul de Politie Judetean Buzau. Seful IPJ Buzau, cms. sef Laurentiu Pantazi, spune ca anul trecut a fost traversat in…

- Selectionerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor, ca Romania, Serbia si Muntenegru sunt adversare cu stiluri similare, dar el ar fi preferat o echipa ca Scotia sau Finlanda. "Avem trei adversare cu stiluri similare. Nu as spune ca tragerea…

- Liga 1 se va relua pe 2 februarie cu meciul dintre Sepsi și ACS Poli Timișoara. LPF a anunțat programul etapelor 23 și 24 din primul eșalon. Etapa a 23-a Vineri, 2 februarie Ora 18.00 Sepsi OSK - Poli TimișoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra Giurgiu Sambata, 3 februarie Ora 18.00 FC Voluntari – Poli IașiOra…

- SERIA 1 Cartonase rosii – 25 (11 pentru cumul de galbene si 14 acordate direct) in 91 de partide, o medie de 0,27 pe joc Cartonase galbene – 277 in 91 de jocuri (3,04 pe joc) Echipa cu cele mai multe galbene: Toldy Sannicolau de Munte – 29 Echipa…

- Un galațean, de 30 ani, a reușit sa atinga cea mai mare viteza din acest an pe tronsonul din DN2E85 ce traverseaza județul Buzau. Mașina condusa de acesta a fost surprinsa miercuri de radar „gonind” cu aproape 200 de km/h pe drumul european, pe sectorul cuprins intre Ramnic și Buzau, unde limita de…

- • Echipa ramniceana este a cincea castigatoare „all time” a competitiei Ultima parte a anului recent incheiat a fost dominata de cateva turnee de fotbal juvenil, dedicate celor mai mici dintre practicantii „sportului-rege” din Buzau. Dupa Trofeul „Buzaul Sportiv”, la rand a urmat, pe 27 si 28 decembrie,…