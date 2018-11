In Liga a 3-a, CS Medgidia a castigat meciul din deplasare cu Axiopolis Cernavoda

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a zecea a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda, ii aduce un meci in deplasare formatiei Axiopolis Cernavoda, sambata, 27 octombrie, de la ora 15.00. Aflata pe locul sapte in clasament, cu 13 puncte, echipa pregatita de Ionel Melenco se va duela cu CS Faurei, a 11 a clasata, cu sapte puncte. A…

- In etapa a noua a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda, Axiopolis Cernavoda are meci acasa cu Sportul Chiscani, sambata, 20 octombrie, de la ora 15.00. Partida se disputa pe stadionul "Trustldquo;. Cealalta reprezentanta a judetului Constanta in serie, nou promovata CS Medgidia, evolueaza in aceasta…

- Nou promovata in seria secunda a Ligii a 3 a la fotbal, CS Medgidia locul 7 in clasament, cu 9 puncte sustine vineri, 5 octombrie, partida din etapa a saptea de campionat, in deplasare cu FC Rapid, a doua clasata, dar la egalitate de puncte cu liderul Unirea Slobozia. Meciul incepe la ora 19.00. Astazi,…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si nou promovata CS Medgidia, joaca sambata, 29 septembrie, de la ora 17.00, in etapa a sasea a campionatului. Aflata pe locul noua in clasament, cu sapte puncte, Axiopolis evolueaza in fieful formatiei…

- Cele doua reprezentante ale judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si nou promovata CS Medgidia, sustin sambata, 23 septembrie, de la ora 17.00, meciurile din etapa a cincea a campionatului. Cu patru egaluri toate cu acelasi scor, 1 1 in cele patru meciuri…

- Axiopolis Cernavoda a incheiat la egalitate, 1 1, meciul sustinut astazi, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, in etapa a doua a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda.Oaspetii au condus cu 1 0 la pauza, dupa golul lui Romeo Soare, din minutul 45, in vreme ce Axiopolis a egalat in minutul 89, prin George…

- In etapa a doua a Ligii a 3 a la fotbal, seria secunda, Axiopolis Cernavoda joaca pe teren propriu, sambata, 1 septembrie, cu Unirea Slobozia. Disputa e gazduita de stadionul "Trustldquo;, de la ora 17.00. In runda inaugurala, Axiopolis a remizat in deplasare cu CS Tunari, 1 1, in vrem ce formatia ialomiteana…

- Reprezentantele judetului Constanta in Liga a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda care s a clasat pe locul patru in sezonul trecut si CS Medgidia nou promovata , au fost repartizate in seria a doua a campionatului, editia 2018 2019, in care le vor avea ca adversare pe: FC R Bucuresti, CS Faurei, CSO…