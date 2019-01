Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de transportatori din Romania, Polonia și Bulgaria protesteaza, joi, in fața Parlamentului European fața de Pachetul de Mobilitate 1 . Acțiunea are loc intre orele 8.00 și 13.00, circa 200 dintre protestatari fiind din Romania. Transportatorii suceveni au plecat spre Bruxelles cu o aeronava…

