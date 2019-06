În judeţ, vremea se menţine instabilă Potrivit informatiilor primite de la meteorologi, vremea se va menține in general instabila. Astfel, potrivit unei informari a Institutiei Prefectului Prahova, incepand de astazi, ora 9.00 – pana maine, ora 9.00, pe arii relativ extinse, mai ales dupa-amiaza și seara, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, ce pot lua aspect de vijelie. De asemenea, ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitațile de apa vor depași pe arii restranse 15…20 l/mp și izolat 30…40 l/mp, izolat fiind posibila si caderea grindinei. Temperaturile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

