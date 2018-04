Stiri pe aceeasi tema

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia…

- Marti au fost trei ceasuri rele pentru pensionari. Miercuri, ghinionul i-a lovit si pe dascali. Iesita, alaltaieri, pesemne ametita din sedinta in care a bagat-o presedintele Iohannis, alaturi de ministra de la Munca, pe tema bulibaselii salarizarii bugetarilor, Viorica Vasilica Dancila s-a apucat sa…

- De ce ai nevoie pentru tort floare Pentru blat: ● 6 oua ● 150 g faina ● 200 g z ahar ● 1 praf de sare ● 1 lingura zeama de lamaiePentru crema: ● 200 g zahar ● 4 albușuri ● 150 g zahar pudra ● 1 lingurița zeama de lamaie ● 320 g unt● 300 g piersici din compot, bine scursePentru decor:…

- In perioada 8 – 10 aprilie taxele de drum la intrarea in Bulgaria nu vor putea fi achitate electronic, ci doar cash, iar prelucrarea informatiilor privind aceste taxe se va face manual, din cauza unor lucrari la sistemul informatic, informeaza autoritatile bulgare, care au anuntat Politia de...

- Duminica 8 aprilie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul…

- Parlamentarii se numara printre categoriile privilegiate de bugetari care vor primi banii in avans pentru sarbatoarea de Paste, in timp ce alti bugetari nu beneficiaza de aceasta facilitate. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie…

- Premierul Dancila, reacție dura privind plata salariilor bugetarilor inainte de Paște. Aceasta le-a cerut miniștrilor, in ședința de Guvern, sa iasa public și sa explice de ce nu se pot da banii inante de Sarbatori și a menționat ca intenția Executivului a fost una buna, astfel ca nu este normal sa…

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…

- CFR Calatori informeaza ca in minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii rețele feroviare in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinații, printre care…

- La masa de Paste, alaturi de ouale fierte, toata lumea pune si platouri cu legume. Cea mai populara este ceapa verde. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci oua fierte cu ceapa verde

- Pe langa randuielile bisericești, exista o serie de tradiții și superstiții stramoșești legate de Sarbatoarea Invierii. Una dintre ele vorbește despre sufletele celor care mor in ziua de Paști.

- In fiecare an inainte de Paste incepe febra cumparaturilor pentru carne de miel, alte alimente si alcool. Desi salariile teleormanenilor sunt printre cele mai mici din tara, in ultimele zile ramase pana la cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii, magazinele au devenit adevarate furnicare. Si pentru…

- In Capitala va fi organizat traditionalul Iarmaroc de Pasti. care va fi amenajat in Scuarul Catedralei.Potrivit reprezentantilor Primariei Chisinau, la iarmaroc vor fi comercializate produse alimentare specifice Sarbatorilor de Pasti – pasca, cozonac, dulciuri, articole

- Este adevarat ca oul rosu are o semnificatie aparte, insa exista atat de multe tehnici decorative pentru ouale de Pasti, incat ne dorim sa ne surprindem familia si prietenii cu modele cat mai inedite. Asadar, am selectat 8 idei decorative pentru oua, ce te vor cuceri pe loc. In plus, ii vei…

- Cei doi politisti care au fost raniti de un panou al Primariei Mangalia pe care era scris mesajul „Paste fericit“ sunt in recuperare. Unul are mana fracturata, celalalt este taiat la cap.

- Iepurasul si ajutoarele sale poposesc in saptamana 2-7 aprilie la Shopping City Targu Jiu, unde pregatesc un decor de Paste si activitati inedite pentru copii. Vor fi ateliere de creatie, pictura, desene in crei...

- Carnea de miel s-ar putea scumpi, brusc, cu 20 la suta! Gerul de saptamana trecuta a fost un real pericol pentru animale, iar ciobanii spun ca au investit mai mulți bani hrana, ca mieii sa supravietuiasca si ca noi sa avem ce cumpara de Paste. In ianuarie, ciobanii spuneau ca vor vinde mielul…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- In satul Lemesany din Slovacia a fost montat cel mai mare ou de Paște din lume. Acesta are peste 5 metri inalțime și cantarește aproape 800 de kilograme. Oul uriaș, care a fost montat sambata, pentru a figata in Duminica Floriilor catolice, a fost creat de un arhitect local, Jozef Kuruc. Acesta spune…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi de pe raza orașului. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca,…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care bugetarii vor avea parte de o minivacanta de Paste. Mai exact acestia vor beneficia de zi libera si in Vinerea Mare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., urmatoarele decrete:…

- Luna februarie s-a incheiat cu ninsori abundente, cand romanii se asteptau mai putin, se pare si in lunile urmatoare vremea ar putea schimbatoare. Meteorologii au anuntat ca este posibil ca anul acesta vremea de Pasti sa nu fie foarte frumoasa, avand in vedere ca va fi la inceputul lunii aprilie.

- Sarbatorile au asupra noastra un impact emoțional. Devenim mai calmi, mai blanzi, iertatori, mai buni. Așa se intampla in luna martie, și chiar și in februarie, cand aceste doua luni par sa fie complice, in numele iubirii. Așadar, devenim mai dragastoși nu numai de Paște sau de Craciun, iar asta li…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- BNR anunta un nou val de scumpiri pâna la Paste. Guvernatorul Bancii Nationale spune ca inflația va continua sa urce în urmatoarele luni. Nu este singura veste proasta. Se scumpesc și creditele în lei.

- Loteria Romana a lansat recent o noua serie de loterie pasiva dedicata Sarbatorilor Pascale. Pentru „Loteria Sarbatorilor de Pasti" s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, astfel: 10 câ...

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar 2018-2019 Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…