Polonezii au luat cu asalt brutariile si patiseriile cu ocazia sarbatorii cunoscute sub numele de "Joia Grasa", celebrata in ultima zi de joi inainte de Postul Mare, informeaza dpa.



De departe favoritele polonezilor sunt asa-numitele "paczki", o gogoasa rotunda umpluta cu jeleu sau crema.



Potrivit presei locale, circa 100 de milioane de paczki sunt vandute anual in Polonia de "Joia Grasa", daca tinem cont ca nu este neobisnuit pentru polonezi sa manance intre trei si cinci astfel de gogosi o data.



Din cauza cererii mari, brutariile iau comenzi cu saptamani inaintea…