În Japonia a început era Reiwa o dată cu încoronarea noului Împărat, Naruhito "Cand ma gandesc la responsabilitatea importanta pe care mi-am asumat-o, sunt plin de un sentiment de solemnitate", a spus el intr-o ceremonie de la palatul imperial, alaturi de soția sa, imparateasa Masako. "Privind inapoi, maiestatea sa, emeritul imparat [Akihito], de la aderarea la tron și-a indeplinit cu strictețe toate sarcinile mai bine de 30 de ani, in timp ce se ruga pentru pacea și fericirea lumii, bucuriile și necazurile oamenilor". Naruhito a spus ca va "reflecta adanc" asupra cursului urmat de parinții sai și ca "va ține cont de calea trasata de imparații trecutului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

