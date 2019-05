Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie 2018, un barbat din Valcele a fost ucis in bataie de doi minori, de 16 si 13 ani. Totul, pentru 10 lei. Comunitatea este inca socata de cele intamplate, iar decizia instantei a fost asteptata de toata lumea.

- Verdict definitiv in cazul unui barbat din municipiul Medgidia ucis de cel pe care il gazduia Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus, la jumatatea lunii august 2018, trimiterea in judecata a unui barbat, de 32 de ani, din municipiul Medgidia, sub acuzatia de omor,…

- Un adolescent de 16 ani din comuna Viișoara a incasat bataia vieții lui dupa o cearta pe retelele de socializare cu un alt baiat de varsta lui, odinioara bun prieten. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O eleva de 14 ani a fost injunghiata in gat cu o foarfeca dupa ce a fost atacata de o gașca de 15 adolescenți. Fata a fost dusa de urgența la spital și a supraviețuit, iar unul dintre agresori, o alta fa...

- Un italian de 85 de ani a fost talharit de un interlop roman pe nume Chestor Caldararu și batut fara mila chiar in fața casei sale. Romanul a reușit sa fure de la italianul de 85 de ani suma de 50 de euro și sa fuga, dar polițiștii l-au prins intr-un final.

- Un tanar din Neamț a șocat intreaga Romanie. De Ziua Indragostiților și-a snopit in bitaie intreaga familie, iar printre victimele violențelor sale se numara și copilul lui de numai 6 ani.

- Competitie demna de jocurile olimpice, printre rafturi. Imaginile incredibile sunt din Bacau, de la inaugurarea unui hipermarket. Pretul redus al unor televizoare i-a facut pe unii sa isi piarda cumpatul si, la scurt timp, s-a lasat cu imbranceli zdravene. O femeie se lupta de la egal la egal cu un…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a anuntat ca a finalizat ancheta in cazul unui barbat de 28 de ani acuzat de tentativa la omor si au decis trimiterea in judecata a individului. Magistratii sustin ca in cursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt: In seara de 22.09.2018, in jurul…