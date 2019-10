Luni, deputatii nord-irlandezi au incercat inca o data, simbolic, sa se opuna masurii decise de parlamentul britanic.

In Regatul Unit - cu exceptia Irlandei de Nord, unde era permis doar daca sarcina punea in pericol viata femeii - avortul a fost legalizat in 1967, iar in Anglia, Tara Galilor si Scotia sunt deja permise casatoriile homosexuale.

Irlanda de Nord nu are un guvern propriu din 2017. Dupa acordul de pace din 1998, la Belfast a functionat un executiv in care erau reprezentate atat Partidul Democrat Unionist (DUP) al loialistilor pro-britanici, cat si Sinn Fein, formatiunea…