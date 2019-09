Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAM Sambata, 10 August 2019: -12.00: Deschiderea portilor satului fortificat geto-dacic si atelierele mestesugaresti interactive pentru copii: Fierarie/Tir cu arcul/Antrenamente cu arme de plastic/Gherghefuri/Tesut/Pielarie/Modelaj in lut/Desen si pictura; etc. -17.00: Deschiderea oficiala a evenimentului…

- Ministerul rus al Apararii a dezmintit informatiile potrivit carora Romania ar fi retinut vase rusesti care transportau vehicule blindate catre Serbia si le-a catalogat drept „false”, potrivit agentiei Tass.

- In cadrul ceremoniei de astazi, s-au scufundat mai multe vehicule militare, printre care numeroase tancuri, o ambulanța, o macara militara, un transportator de trupe, o baterie antiaeriana, arme și un elicopter de lupta. Vehiculele imita o formațiune de lupta, a mai transmis un oficial…

- Magurele, orașul de langa București, renumit pentru cel mai puternic laser din lume, devine și un important producator și exportator de simulatoare. Performanța aparține unei firme formate din cercetatori romani, care folosesc doar componente fabricate in țara.

- In urma centralizarii tuturor rezultatelor obtinute de catre elevii din cele patru colegii nationale militare din Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc si Craiova, institutii de invatamant in care s a desfasurat examen de bacalaureat in acest an, promovabilitatea a fost de 99,45 .In ceea ce priveste…

- Corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" si nava purtatoare de rachete "Lastunul" au plecat sambata, 29 iunie din tara, pentru a participa la Exercitiul multinational "Sea Breeze 19", organizat de Fortele Navale Ucrainene, in colaborare cu partenerii americani, in perioada 1 12 iulie 2019.La acest…

- Rachete au vizat baze americane sau intreprinderi in care se afla americani, pe intregul teritoriu irakian, in cinci randuri, in mai putin de o saptamana, au anuntat oficiali, pe fondul unor tensiuni intre Washington si Teheran, cei doi mari aliati ai Bagdadului, relateaza AFP.Aceste tiruri,…

- Ca peste tot in lume, pensiile miliare sunt pensii ocupaționale si nicidecum pensii speciale! Cei de la PRO Romania, filiala Post-ul PRO Romania Dambovița vrea sa elimine inechitațile din sistemul de pensii militare apare prima data in Gazeta Dambovitei .