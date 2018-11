În India s-a deschis primul spital dedicat elefanţilor maltrataţi Primul spital dedicat elefantilor, situat in oras sfant Mathura, din nordul Indiei, a fost inaugurat la inceputul lunii noiembrie si gazduieste 23 de elefanti cu ajutorul organizatiei Wildlife SOS si al unei echipe de aproape 20 de specialisti, relateaza luni EFE.



Mia si Rhea, doua femele elefant, au lasat in spate deceniile de abuzuri si maltratari din partea stapanilor lor, iar acum beneficiaza de hrana si ingrijiri la primul spital pentru pahiderme din India, care incearca totodata sa educe generatiile in respectul datorat acestor fiinte maiestuoase, considerate "sacre" de majoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

