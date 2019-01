Stiri pe aceeasi tema

- In Ierusalim si in muntii din centrul Israelului a inceput sa ninga, miercuri seara, fenomenul fiind unul neobisnuit pentru capitala Israelului, chiar daca in tara zapada nu reprezinta chiar o curiozitate, mai ales in zona de munte. Meteorologii au anunțat ca va continua sa ninga și se va depune un…

- In Ierusalim si in muntii din centrul Israelului a inceput sa ninga, miercuri seara, fenomenul fiind unul neobisnuit pentru capitala Israelului, chiar daca in tara zapada nu reprezinta chiar o curiozitate, mai ales in zona de munte, scrie mediafax.ro.

- In Ierusalim si in muntii din centrul Israelului a inceput sa ninga, miercuri seara, fenomenul fiind unul neobisnuit pentru capitala Israelului, chiar daca in tara zapada nu reprezinta chiar o curiozitate, mai ales in zona de munte.

- Nici bine nu a intrat Europa în noul an, ca furtunile de zapada au ravasit o buna parte din continent. Un val de ger arctic se îndreapta spre sud-estul si vestul Europei, avertizeaza meteorologii. În zonele turistice ale Greciei, un ciclon format în Marea Egee va aduce precipitatii…

- Un fenomen extrem de periculos denumit „freezing rain” („ploaie inghetata”), va avea loc in Marea Britanie. Meteorologii au emis deja avertizari pentru ninsori abundente dar si pentru acest fenomenfoarte rar care se va abate asupra tarii cel putin pana duminica. Furtuna Deirdre va genera conditii meteorologice…

- E alerta in Ministerul Sanatații! Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București a confirmat in premiera pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania. A explodat ”bomba cu superbacterii” in maternitațile din Capitala! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Zece bebeluși au fost deja infectați…

- Imagini incredibile suprinse pe platoul Bucegi. Turistii au privit fascinati un fenomen meteo spectaculos. O mare de nori a acoperit Valea Prahovei. Din varful crestelor, turistii au filmat albul infinit. Iar pana sa ajunga la 2.000 de metri altitudine, multi s-au simtit ca-ntr-un avion. …

- Probabil majoritatea dintre noi am vazut, sau macar am auzit, de comedia romantica “Pretty Woman”. A fost filmul anilor ’90 cu cele mai multe incasari și care a marcat debutul comediilor romantice. Insa, pana sa se ajunga la produsul final de astazi, filmul a trecut prin mai multe “provocari” iar scenariul…