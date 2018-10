Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea este inchisa la inchisoarea „El Buen Pastor”, din Costa Rica, unde ar trai un adevarat calvar. O deținuta a rupt tacerea și a oferit un interviu. „In iadul acesta traiesc ucigașe, pedofile, violatoare și traficante de droguri. Gardienii de multe ori inchid ochii cand acestea se bat pana…

- Elena Udrea este inchisa la inchisoarea “El Buen Pastor”, din Costa Rica, unde ar trai un adevarat calvar. O deținuta a rupt tacerea dupa gratii și a oferit un interviu cutremurator. Penitenciarul este supraaglomerat, iar multe dintre femei sunt obligate sa doarma pe jos, in bai super murdare. In plus,…

