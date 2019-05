Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Nuno Claro (42 de ani) a fost prezent la partida dintre CFR Cluj și Viitorul, scor 3-1. Triplul campion al Romaniei crede ca nivelul campionatului a scazut fața de perioada in care el evolua aici. Nuno Claro a evoluat la CFR Cluj intre 2006 și 2013. A obținut trei titluri, trei Cupe și…

- FC Viitorul va juca, astazi, de la ora 18.30, pe terenul Astrei Giurgiu, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii l de fotbal. Formatia antrenata de Gheorghe Hagi are un moral foarte bun dupa victoria obtinuta in Cupa Romaniei, pe terenul celor de la CSU Craiova, scor 2-1, si…

- Aflata pe locul patru in clasament, cu 23 de puncte, FC Viitorul va sustine urmatorul meci din turneul play off al Ligii 1, in etapa a patra, luni, 8 aprilie, in deplasare, cu Astra Giurgiu locul 5, cu 21 de puncte . In etapa a cincea, echipa lui Gica Hagi se dueleaza cu U Craiova locul 3, cu 29 de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, miercuri, programul etapelor a saptea si a opta a play-off-ului/play-out-ului Ligii I. Conform programului, la 28 aprilie, in prima zi de Paste se vor disputa doua meciuri: FC Botosani – CSM Politehnica Iasi si FCSB – Astra Giurgiu, relateaza News.ro.Citește…

- Etapa a 27 a a Ligii a 2 a aduce la Constanta, ca adversar al SSC Farul, formatia Chindia Targoviste, una dintre candidatele la promovarea in Liga 1 si antrenata de fostul international Viorel Moldovan.Meciul e unul greu asadar pentru gazde, aflate pe loc retrogradant, 17, cu 26 de puncte, in vreme…

- CFR Cluj a dat lovitura în prelungirile meciului jucat în deplasare cu Poli Iași. Liderii ierarhiei Ligii 1 au înscris prin George Țucudean la ultima faza a partidei, când atacantul a scapat pe contraatac și l-a învins pe Mino cu un șut fin, cu exteriorul. Clujenii s-au…

- Vicecampioana FCSB s-a apropiat la o singura victorie de liderul Ligii I la fotbal, CFR Cluj, dupa succesul obținut aseara, 3-0 cu FC Hermannstadt. Campioana en-titre a ramas cu 47 de puncte, FCSB are 44, iar U.Craiova – 42 de puncte. Locurile de play-off sunt completate de Astra Giurgiu (cu 35 de puncte),…

- George Țucudean (27 de ani), golgeterul Ligii 1, n-a facut deplasarea cu lotul lui CFR Cluj pentru meciul din aceasta seara cu CSU Craiova, de la ora 21:00. Atacantul, care a marcat 14 goluri in acest sezon, acuza o stare gripala și a decis ca e mai bine sa nu mearga la Craiova. George Țucudean era…