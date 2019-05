În gropile din judeţ se bagă 19 milioane de lei Iar dupa discutiile avute de conducerea Consiliului Judetean cu primarii din judet s-a stabilit ca toti banii pentru drumuri raman la Direcția de Drumuri Județene, directie care și-a stabilit deja și principalele prioritați pentru urmatoarea perioada. Astfel, o buna parte din bani va merge catre reparații ale drumurilor ce fac legatura cu zonele turistice importante din județ. „Suma pe care Consiliul Județean a primit-o de la Guvernul Romaniei pentru drumuri județene in acest an este sensibil mai mare decat cea de anul trecut. Daca in 2018 am primit in jur de 11 milioane, acum suma este… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul propriu al judetului Salaj si al institutiilor subordonate Consiliul Judetean (CJ) a fost aprobat marti – 16 aprilie de consilierii judeteni. Cu impotriviri din partea consilierilor opozitiei, proiectul privind bugetul judetului pentru anul 2019 este de 235.500,5 mii lei. La partea de cheltuieli,…

- „O sa fiu cat se poate de obiectiv. Parerea mea e ca banii au fost alocați echilibrat, s-au facut și acuze cum ca s-ar fi dat mai mult primariilor prietene, daca te uiți pe hartie chiar așa și este, dar mi se pare aproape normal, e ca la fotbal, daca joci acasa arbitrul iți da 5 la suta.…

- Primarii din Caras-Severin pot rasufla usurati ca, macar in perioada urmatoare, mai scapa de povara conturilor goale. Si asta pentru ca vineri, alesii judeteni au votat repartizarea banilor proveniti din impozitul pe venit si TVA pe unitati administrativ teritoriale. „Pana in acest…

- „In cursul zilelor urmatoare o sa trimitem o adresa societații prin care o sa le aducem la cunoștința ca sunt obligați sa ne plateasca redevența. Suma datorata se ridica la 1,4 milioane de lei. Daca nu ne vor fi dați acei bani, ne vom gandi la urmatoarele acțiuni in instanța pe care sa le…

- Potrivit Auditului Curții de Conturi, la Consiliul Județean, în anul 2017, s-au constat abateri în valoare de 28.073.000 lei (6 milioane de euro). Forul județean este condus de liberalul Alin Tișe. Printre neregulile descoperite se numara: Terenurile care aparțin domeniului…

- Un consilier județean PNL din Caraș-Severin și președintele Consiliului Județean, Silviu Hurduzeu, au discutat in contradictoriu despre deficitul inregistrat de instituție, contrele politice ajungand la referiri la aspecte penale.Discuția a pornit de la finanțele locale. Șeful Consiliului…

- Pana in prezent, in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020), la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, au fost depuse 907 proiecte, in valoare totala de 1.463,82 milioane euro, valoarea finanțarii nerambursabile fiind de 1.267,46 milioane euro. Dintre…

- Luni, 4 februarie 2019, la Consiliul Județean Caraș-Severin, presedintele Silviu Hurduzeu si directorul ADR Vest, Sorin Maxim, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul: „Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgența…