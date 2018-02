Stiri pe aceeasi tema

- Ce ar fi generat creșterea prețurilor ”Principalul factor care a generat inflația in al doilea semestru din 2017 a fost in primul rand creșterea prețului internațional al petrolului. In plus, in Uniunea Europeana au fost probleme la mai multe produse de baza, cum ar fi ouale, untul și lactatele…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- Cristian Parvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni – PIAROM, a spus ca Romania consuma de trei ori mai multe resurse materiale fata de media Uniunii Europene pentru a obtine un euro PIB. „De ce vrem competitivitate? Pentru ca vrem salarii mari, nivel de trai bun. Nu avem cum sa obtinem…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2015, majoritatea…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- La nivelul UE, in 2014, s-au platit 138 de miliarde de euro pentru prestatii in caz de boala, in timp ce in Romania s-au platit 330,51 milioane de euro in 2014 si 365,01 milioane de euro in 2015. In 2014, cheltuielile de protectie sociala pentru plata concediilor medicale in UE au reprezentat…

- Romania se afla pe locul 5 in topul statelor membre ale Uniunii Europene unde populatia este deranjata de zgomotul produs de traficul rutier si de cel venit de la vecini. Potrivit celor mai recente date Eurostat, circa 20% din populatie semnaleaza aceasta problema. In Brasov, zgomotul produs de…

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- ♦ Romania a detronat anul acesta Franta la productia de porumb, ajungand liderul productiei in UE, cu o recolta de 14,5 mil. tone, potrivit datelor Eurostat ♦ In 2017 fermierii romani au realizat aproape un sfert, 22%, din productia totala de porumb a Uniunii Europene.

- Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS). Situatia este identica in ceea ce priveste Produsul…

- Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,4% in zona euro (EA19) in trimestrul trei din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, potrivit datelor preliminare prezentate miercuri de Eurostat. În trimestrul doi din 2017, numărul angajaţilor a înregistrat…

- Rata saraciei a atins cote alarmante în România, unde unul din doi români se zbate în lipsuri de tot delul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarea enumerare: -…

- Doar un mit: Romania, țara asistaților sociali Romania se afla pe ultimul loc in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru protecție sociala in PIB, in 2015. Tendința cheltuielilor cu protecția sociala este de scadere in Romania, tendința inversa fața de UE. In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protecția…

- In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat, in medie, 29% din PIB in anul 2015. Romania se afla si la acest capitol pe ultimul loc din UE, cheltuind numai 14,6% din PIB pentru protectie sociala, fata de peste o treime din PIB in Franta, Danemarca si Finlanda, arata datele…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2016, 5,5% din cheltuielile totale pentru mobila, echipamente si mentenanta de rutina a gospodariei, adica o suma totala de 443 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut al UE sau 900 de euro pe cap de locuitor UE, potrivit…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…

- In anul 2016 statele membre ale Uniunii Europene au alocat, in medie, 2,03% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), pe ultimele poziții fiind Letonia și Romania care au alocat cercetarii doar 0,44%, respectiv 0,48% din PIB, arata datele publicate sambata de Eurostat. În…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,4% in octombrie, de la 7,5% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din noiembrie 2008. In zona euro, rata somajului…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Cel mai recent studiu realizat la nivelul Uniunii Europene, care analizeaza viața femeilor și barbaților, arata ca de 7 ori mai multe femei decat barbați traiesc singure și iși cresc copiii (procentul este de 7,7 % femei cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ani, in comparatie cu 1,1 % dintre barbatii…