Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe terenul celor de la AHC Dobrogea Sud, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XXVI-a din Liga Zimbrilor, ultima din sezonul regulat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud va juca, astazi, de la ora 17.30, in deplasare, cu CSM Bucuresti, in confruntarea primelor doua clasate in Liga Nationala, in runda cu numarul 25. Constantenii antrenati de Zvonko Sundovski au prezentat un tonus bun inaintea plecarii spre Capitala, semn ca…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la Steaua București, intr-un meci care conteaza pentru etapa a XXI-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s-a impus, in urma cu putine minute, in Sala Sporturilor, in fata celor de la CSU Suceava, scor 29-19 (16-8), intr-o partida contand pentru etapa a XX-a a Ligii Nationale.In urma acestui succes, HCDS ramane lidera in clasament, cu 48 de puncte, cu…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a fost invinsa, miercuri seara, de ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe, scor 41-81 (25-44), in Sala Sporturilor, intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Ligi Nationale, Grupa Rosie.

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la CSM Bacau, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XVIII-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campioana CS Dinamo Bucuresti a invins ultima clasata, CS Universitatea Cluj, la un scor putin obisnuit, 50-38 (21-18), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Universitatea a suferit al 18-lea esec in campionat in tot atatea partide. Intr-un…

- CSU Suceava vizeaza, joi, in sala „Dumitru Bernicu", cu incepere de la ora 18.00, primul succes din 2019 din Liga Naționala de handbal masculin. Dupa doua infrangeri la limita in fața unor adversari mult mai bine cotați, cum sunt Potaissa Turda sau Dinamo București, handbaliștii ...