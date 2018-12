În flăcări, de 1 Decembrie O vila din Certeju de Sus s-a facut scrum in dimineata zilei de 1 decembrie. Focul a cuprins navalnic mansarda din lemn a cladirii. Flacari de metri intregi s-au ridicat si coloana groasa de fum s-a vazut din Sacaramb. Si tot de 1 decembrie, pompierii au fost solicitati in Deva dupa ce o masina a luat foc in fata blocului. O familie din Certej s-a vazut cu imobilul cuprins de flacari. Cladirea adaposteste un restaurant / sala de evenimente si, la etaj, era amenajata locuinta. Oamenii din Certej au vazut flacarile si au venit in centru sa vada ce s-a intamplat: „Erau flacari uriase, inalte… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

