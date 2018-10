Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat, in ultimii 20 de ani, din Romania si au solicitat recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene. Mai mult de jumatate dintre acestia au emigrat in Marea Britanie.

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...

- Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan si-a exprimat ingrijorarea vizavi de modul in care sunt atrase fondurile europene de catre actuala guvernare. Parlamentarul sucevean a pus la dispozitie informatiile de pe pagina electronica a Comisiei Europene din care rezulta ca Romania a cheltuit doar 5,4 ...

- Consiliul ministrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat stimularea accesului la vehicule ecologice pentru statele membre unde acestea detin o cota de piata redusa, pornind de la propunerea Romaniei, anunta Ministerul Mediului. "Aceasta decizie a Consiliului reprezinta un avantaj real…

- JA: Domnule deputat, funcția dumneavoastra, de președinte al Comisiei de Aparare a Camerei Deputaților, presupune ca aveți acces și la alte informații decat cele vehiculate in public și chiar decat cele la indemana tuturor liderilor partidului de pe un anumit palier. Așadar, ce credeți ca…

- Este important ca rolul de lider pe care femeile il au in tehnologia informatiilor si comunicatiilor sa fie recunoscut, a declarat, luni, ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, si a apreciat faptul ca in Romania diferentele de gen in acest domeniu sunt foarte mici. Diplomatul a punctat ca…

- Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, susține ca Olanda și Comisia Europeana urmarește cu atenție evoluția statului de drept din Romania.”E adevarat ca am urmarit și noi evenimentele recente din Romania. Avem și noi o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept. Comisia Europeana și-a…

- Romania se numara printre tarile din Uniunea Europeana in care guvernele aloca cele mai mici sume pentru activitati recreationale, culturale si religioase, potrivit datelor comunicate miercuri de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.