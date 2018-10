Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pontra se afla in Timisoara, unde va organiza, la pranz, o conferinta de presa. Liderul partidului PRO Romania s-a intalnit, deja, cu aproximativ 20 ... The post Victor Ponta, intalnire cu primari timiseni appeared first on Renasterea banateana .

- Laurențiu Cazan și Christina Aguilera au o prietenie veche, infiripata la Cerbul de Aur. Nu mai țin in prezent legatura, dar artistul a povestit despre relația cu toata familia celebrei artiste. Laurențiu Cazan și-a amintit și de “Cerburile” de altadata și de atmosfera de atunci. “Say something” a rasunat…

- Regizorul Viorel Mardari are cancer. Dupa lungi și nereușite investigații in Moldova, o clinica din Germania a confirmat aceasta diagnoza. Mardari are cancer, mai exact adenocarcinom. Boala i-a afectat rinichii, plamanii și ficatul.

- Cei doi piloți implicați in accidentul aviatic de sambata, de la Fratauții Vechi Suceava aveau multa experiența și ore de zbor acumulate de-a lungul carierei. Cornel Marinescu, de 60 de ani, din București, a fost gasit decedat intre fiarele contorsionate(foto stanga), iar Sorin Mihail Bochiș, de 53…

- Vicepresedinte al BMW Group responsabil cu vanzarile de pe continentul european, Jean-Philippe Parain a facut o vizita in Romania, timp in care a discutat cu Capital despre problemele generate de razboiul comercial care se extinde in intreaga lume și despre strategia grupului bavarez de a se impune…

- O campanie de promovare a patrimoniului cultural din Romania, in special in randul tinerilor, a fost lansata, marti seara, la Casa Monteoru, de Institutul National al Patrimoniului. "Cred ca tinerii sunt mai putin interesati in momentul de fata de problemele acestea ale istoriei, ale patrimoniului…

- Sunteți invitați sa faceți o fapta buna la Timișoara. Campania de donare de sange „Implica -te si schimba destine” pentru copiii de la Spitalul „Louis Țurcanu” continua. The post Campanie de donare de sange pentru copii, din nou la Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .