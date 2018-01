Stiri pe aceeasi tema

- S-a cerut evaluarea numarului bolnavilor de la nivelul fiecarui județ care necesita transport in vederea efectuarii dializei, catagrafierea, prin medicii de familie si cu participarea asistenților comunitari, a bolnavilor cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc…

- O noua tendinta alarmanta care implica adolescentii ce ingereaza capsule de detergent si posteaza videoclipurilor pe YouTube ar putea reprezenta un real pericol, au avertizat oficialii din domeniul sanatatii citati de The Telegraph. Adolescentii s au filmat in timp ce musca din capsule de detergent…

- Reamintim ca, in vara anului trecut, un tanar a murit dupa ce cațiva teribiliști au facut drifturi cu mașinile și iata ca nici nu s-au așternut bine primii fulgi de zapada peste Targu Jiu, ca tinerii au gasit ocazia perfecta sa iși tureze din nou motoarele. Zeci de amatori de distracție…

- Copiii reprezinta o adevarata binecuvantare in viata unui cuplu, insa stim cu totii ca fiecare varsta vine cu provocarile ei, mai ales cand esti mamica pentru prima oara. Esti absolut bombardata cu tot felul de informatii si pareri, unele solicitate, altele nu. De la alimentatia celui mic, pana la vestimentatia…

- Femeia s-a simtit rau intr-o zi, nu putea sa respire, astfel ca a ajuns de urgenta la spital. Medicii i-au dat o veste crunta, dar i-au salvat viata. Cu pretul... O femeie de 39 de ani a suferit o operatie foarte grava la inima care i-a salvat viata, insa de atunci este nevoita sa-si tina inima intr-un…

- Este alerta maxima dupa ce o ambulanta a fost chemata de urgenta la sediul DIICOT, unde actorul Alexandru Arsinel este audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan, potrivit Romania TV.Citeste si: Vremea se schimba RADICAL, de astazi. Meteorologii AVERTIZEAZA: Ploi, lapovita, ninsori…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…

- Șansele de a gasi un donator-pereche sunt insa doar de 50%: numai pentru unul din doi pacienți romani a caror viața depinde de un transplant de celule stem hematopoietice de la un donator neinrudit. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice reușește sa gaseasca…

- Anul 2018 – Speranța pentru dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – Fii eroul din umbra! 1 din 2 romani care depind de un transplant cu celule stem hematopoietice de la un donator neinrudit nu gasesc donator compatibil • Dezvoltarea Registrului Național…

- A trecut si Craciunul si ne pregatim sa-l intampinam pe 2018. Fiecare are un gand, o dorinta, o neimplinire si o forma de dor cenzurat. Sa ne fie mai bine, sa fim mai buni, sa traim mai bine, sa ne bucuram si sa respiram fericire. Cerem putin si primim ce nu depinde de noi. Daca lumea ar fi mai calda…

- Directorul medical al spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, a declarat, joi, ca in urma cu mai multe zile, la o ferma din localitatea Gorban, muncitorii au sacrificat o vaca cu un comportament ciudat, iar in urma analizelor s-a constatat ca animalul era infectat cu rabie.…

- Prima imagine focalizata a Sagittarius A*, gaura neagra din centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, realizata de catre telescopul spatial in raze X NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array)Imagine: wikipedia.org Gaurile negre reprezinta un adevarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia vietii…

- Te-ai intrebat vreodata daca ai primit de buna voie in viața ta oameni toxici? Știi despre ce vorbim: acele persoane care te tulbura prin simpla prezența, care sosesc intotdeauna intovarașite de o aura malefica și reușesc sa iți strice, cu comentarii acide sau priviri

- Este abia Ajunul, nici n-a inceput bine petrecerea si la dispeceratul Ambulantei Bucuresti-Ilfov telefoanele suna in continuu. Medicii va recomanda sa evitati excesele, daca nu vreti sa va petreceti Craciunul pe un pat de spital.

- Peste 300 de tone de produse de origine animala au fost confiscate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș deoarece reprezentau un mare pericol pentru sanatatea publica. De asemenea, specialiștii au constat ca din circa 90 de unitați verificate, aproape…

- Sarbatoarea din 20 decembrie, inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei, este cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea. Se crede ca in noaptea de Ignat porcii viseaza ca vor fi taiați. De acum incolo nu se mai ingrașa, nu mai pun carne pe ei și nu mai mananca, pentru ca și-au…

- Scandalul dintre cei doi a pornit pe fondul geloziei excesive. Sotia s-a intors tarziu acasa, iar barbatul, nervos, a inceput sa o loveasca cu picioarele in abdomen. A doua zi, femeia a fost luata de ambulanta si transportata la spital cu dureri groaznice. Medicii au dus-o direct in sala de operatie,…

- Artistul Paul Hitter și Florin Badița, cel din spatele paginii de Facebook "Corupția ucide", au vorbit in emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, despre cum au fost organizate protestele #rezist, despre deconturi și cheltuieli. "Oameni care au donat și noi am folosit aceste fonduri pentru diferite…

- Aproape 250 de bebelusi din cei 40 de mii care au aparut pe lume, anul trecut in Moldova, s-au nascut acasa. Medicii, insa bat alarma: nasterile la domiciliu pun in pericol atat viata nou-nascutului cat si a proaspetei mame.

- Aceasta este boala care face ravagii printre sute de mii de oameni. Medicii sunt in alerta si trag semnale de alarma. Trei sferturi dintre cei infectați cu aceasta boala crunta nu știu acest lucru, a afirmat managerul Institutului “Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, la o conferința de specialitate…

- Aproximativ 60 de oameni au fost raniți in urma unei explozii, care a avut loc la o conducta de gaze din Baumgarten, in estul Vienei. Deflagrația a avut loc la principala conduca de gaze a Austriei, relateaza AFP. „O explozie a avut loc la ora 8.45, fiind urmata de un incendiu. Situația este sub control,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? Tranzactiile tranzitiei Luptatorii din Decembrie Pe masura ce se apropie data aniversara a Revolutiei, luptele in jurul dobindirii certificatului de luptator se intetesc, antrenind, conform limbii de lemn "mase largi de oameni ai muncii".…

- 40 de batrani și tot atatea povești de viața adapostește Centrul de asistența medico-sociala din comuna mehedinteana Bicles. Oameni ale caror chipuri sunt brazdate de ani și ale caror suflete sunt pline de amintiri și in același timp de dor. ...

- Marți dimineața, in cadrul unor percheziții domiciliare, un polițist de la trupele speciale, Dan Ciprian Sfichi, a fost lovit cu sabia in cap și la mana de un interlop, Alexandru Huțuleac.Conform presei tabloide, Sfichi a ieșit din coma, joi, dupa ore in șir petrecute in stare critica. Bugetul.ro…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte

- Malcolm Greenhill, un britanic de 62 de ani din West Bromwich, si-a deconectat sotia de la aparatele care o mai tineau în viata, pe patul de spital. Medicii nu au mai dat nicio sansa femeii de 65 de ani, care suferise un grav traumatism cranian, dupa ce cazuse pe scari în locuinta…

- Noapte grea de garda. Ambulanța. Copil ranit, minor și singur. Hotarari grele! Medicii sunt in alerta. Trebuie operat! Cine decide pentru el? Sigur, medicii...Copilul e curajos și vrea. Se intra in sala. Toata echipa. Decurge bine operația! Nu este o simpla poveste. Este mesajul postat pe facebook de…

- Doua persoane au ales astazi sa-si incheie brusc socotelile cu viata. Un barbat in varsta de 63 de ani s-a aruncat de la etajul trei, iar un altul s-a spanzurat in subsolul blocului in care locuia. Vecinii spun ca era un om la locul lui si nimeni nu a banuit ca o asemenea tragedie avea sa se intample.…

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Marius Baiescu, in varsta de 43 de ani, din orasul Corabia, judetul Olt, a ajuns la spitalul din orasul de resedinta in stare grava pe data de 11 noiembrie. Medicii de acolo au decis sa fie transportat la unitatea spitaliceasca din Caracal. Starea barbatului s-a inrautatit pe drum, asa ca s-a luat decizia…

- Mituri și obiceiuri greșite ale romanilor bolnavi de cancer care le scurteaza viața. Cancerul este o boala in plina expansiune: daca in 2012, 14 milioane de persoane din intreaga lume se confruntau cu diverse afecțiuni maligne, pana in 2030, numarul acestora va ajunge la aproape 22 de milioane. Cifrele…

- "In autoturism se aflau trei persoane, dintre care doua incarcerate. Cele doua persoane incarcerate au fost descarcerate de catre colegii mei de la secția de pompieri Dragalina. Din pacate, acestea erau in stop cardiorespirator. S-au efectuat manevre de resuscitare fara succes. Sunt decedate, barbat…

- Tragedie in zona Cetatii dacice Banita si a Pesterii Bolii, din judetul Hunedoara. Trei muncitori au fost surprinsi de un mal de pamant. Medicii de la Ambulanta informeaza ca victimele sunt posibil decedate.

- “Au fost foarte speriați ca am adus copiii la minister”. “Mi-am retras copilul de la școala, ca sa nu mai fie in colectivitate.” “Ce facem? Tragem la sorți cine traiește și cine nu?” Sunt marturiile parinților ai caror copii sufera ...

- Pentru Iulia și Laurențiu Ganea visul frumos s-a spulberat in urma cu doi ani cand un șofer beat a intrat in plin in femeia care se afla pe trecerea de pietoni. Iulia era insarcinata in opt luni și, in urma accidentului, a pierdut atat copilul cat și dreptul la o viața normala. Acum, femeia, care urmeaza…

- Doi tineri romani și-au pierdut viața intr-un accident de circulație care a avut loc in localitatea italiana Palosco. Alte doua persoane se afla in stare grava. Doi tineri romani și-au pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut miercuri seara in localitatea italiana Palosco, titreaza cei…

- O postarita din orasul bihorean Beius a fost atacata de cainele unui barbat caruia femeia ii ducea pensia. Pe imagini se vede cum postarita lasa corespondenta vecinului, apoi traverseaza strada, bate la poarta barbatului caruia ii duce pensia, iar acesta deschide usa, fara sa isi lege cainele.…

- Un accident cumplit a avut loc vineri dupa-amiaza, pe DN 1F, drumul care face legatura intre Cluj-Napoca si Zalau. Un autoturism s-a izbit puternic de o autospeciala incarcata cu ciment. In urma impactului, cistena a luat foc, iar soferul autoturismului a murit pe loc, informeaza someseanul. Potrivit…

- O femeie a primit sansa de a avea o viata normala! Pentru ca sufera de o boala rara, i-a fost greu sa vorbeasca, sa manânce sau sa se integreze în societate. Opt medici i-au redat bucuria de a trai, dupa o operatie complexa, în premiera la nivel national. De-a lungul…

- Victimele incendiului din 30 octombrie 2015 de la Clubul Colectiv au fost comemorate vineri seara, la locul tragediei, in acordurile chitarelor mai multor tineri care au cantat piese ale trupei Goodbye to Gravity, dar și ale lui Vali Sterian și ale formațiilor Phoenix și Pasarea Colibri. …

- Simon Cowell are 58 de ani si ajuns la spital dupa ce a cazut pe scarile din propria casa in timp ce avea in mana un cana cu lapte fierbinte.Potrivit apropiatiilor, artistul ar fi vrut sa bea acea cana cu lapte pentru ca nu putea dormi. Juratul și creatorul emisiunii „X Factor” a fost…

- Vopselele tehnice si jucariile pentru copii care se vind in pietele din Chisinau ne pun viata in pericol. Atentionarea vine din partea specialistilor Centrului de Sanatate Publica, dupa ce, in urma unor controale, au constatat ca pe tarabe sint expuse produse fara certificate de provenienta si care…