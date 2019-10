În fiecare lună, în jur de 1.000 de deținuți părăsesc închisorile, pe poarta recursului compensatoriu! 21.409 condamnați au fost puși in libertate, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017, pana la inceputul lunii octombrie, conform ultimelor date furnizate de Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP). Printre deținuții eliberați in ultimii doi ani sunt și sute de criminali ce fusesera inchiși pentru omor deosebit de grav, dar și traficanți de minori și indivizi care au agresat sexual copii. Recursul compensatoriu inseamna ca se scade din pedeapsa pentru condiții improprii de detenție. Daca deținuții nu sunt incarcerați in penitenciare conform standardelor CEDO,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

