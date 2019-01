In februarie, a doua editie a programului "factory by RAIFFEISEN BANK"

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat a doua editie a programului "Start-up nation", prin care-si propune acordarea de sprijin pentru 10.000 de noi proiecte, fiecare beneficiar urmand sa primeasca 200.000 de lei, a anuntat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila. "'Start-up nation', programul de susţinere…

- Deputatul PSD Flroin Tripa a facut anunțul: zona de Nord a judetului Arad va renaste sub impulsul Programului national de incurajare a investitiilor din zona montana. La initiativa grupului PSD-ALDE din Parlament, Camera Deputatilor a adoptat Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de incurajare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC pentru perioada 2014-2020, organizeaza in perioada 26-28 noiembrie 2018 o vizita de studiu la Budapesta cu tema “Waste water treatment, innovation, nature-based solutions and urban…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat la inceputul ședinței de vineri, 9 noiembrie, ca executivul va adopta o OUG pentru majorarea valorii pachetului alimentar al elevilor. Se continua programul pilot Masa calda in scoli. Potrivit premierului, valoarea pachetului alimentar zilnic va creste de la 7 la…

- Au trecut aproape doua luni de la debutul noului an scolar, iar sute de mii de elevi sunt privati de o gustare zilnica si gratuita, la care au dreptul potrivit legilor in vigoare. La Buzau, peste 47.000 de prescolari si elevi asteapta sa primeasca zilnic, de la scoala, lapte, iaurt, cornuri, biscuiti…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc intr-o sedinta extraordinara marti, de la ora 11:00, pe ordinea de zi figurand un proiect de rectificare bugetara, aprobarea unei contributii de 9 milioane de lei pentru achizitia a 56 de tramvaie cu fonduri europene si preluarea a 12 strazi din Sectorul…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat in dezbatere publica Ghidul Solicitantului pentru a doua ediție a programului „START-UP NATION, in care se prezinta regulile pentru pregatirea,…