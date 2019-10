In fabrica Arctic de 150 mil. euro, unde robotii "vorbesc" intre ei si construiesc 6.000 de masini de spalat pe zi

Stiri pe aceeasi tema

- Turcii declanșeaza a patra revoluție industriala in Romania. Deschid una dintre cele mai mari fabrici din Europa care funcționeaza dupa principiile Industry 4.0 Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, anunța ca prima fabrica din Romania ce funcționeaza dupa principiile Industry 4.0, și…

- Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, anunța ca prima fabrica din Romania ce funcționeaza dupa principiile Industry 4.0 este 100% operaționala și marcheaza astfel o etapa importanta in dezvoltarea companiei și a grupului Arcelik. Construita in numai 17 luni, pe o suprafața de peste 700.000…

- Arctic , liderul pieței de electrocasnice din Romania, anunța ca prima fabrica din Romania ce funcționeaza dupa principiile Industry 4.0 este 100% operaționala și marcheaza astfel o etapa importanta in dezvoltarea companiei și a grupului Arcelik. Construita in numai 17 luni, pe o suprafața de peste…

- Piața auto din Europa va raporta in luna august o variație negativa a inmatricularilor, acesta fiind efectul secundar cauzat de introducerea testelor WLTP. Noul sistem a intrat in vigoare in 1 septembrie 2018, iar o mulțime de constructori au adoptat o strategie prin care au crescut semnificativ inmatricularile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, într-o conferinta de presa la Târgoviste, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, în guvernarea 2006-2007, când era crestere economica, a "împanat administratia publica cu functionari", iar acum este nevoie…

- Cum sa iti construiesti un brand puternic in business?”. Evenimentul va fi organizat de catre Ziarul Financiar in data de 12 septembrie 2019, la Hotel Ramada din Oradea. „Intr-o perioada in care «made in Romania» a capatat valente pozitive si in care patriotismul s-a trezit in randul tinerilor, brandurile…

- Traficul este ingreunat, luni, la iesirea din tara prin Vama Giurgiu, din cauza numarului mare de masini si a faptului ca autoritatile de frontiera bulgare nu au capacitatea adaptata unui volum mare de autovehicule, anunta CNAIR. Compania precizeaza ca lucreaza pe patru benzi si ar mai putea…

- In Bulgaria a avut loc cel mai mare atac cibernetic din Europa de Est, iar printre victime au picat și mulți cetațeni romani. Practic, in atacul desfașurat asupra agenției naționale de taxe și impozite, au fost furate toate datele cetațenilor bulgari adulți, dar și datele tuturor companiilor inființate…