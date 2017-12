Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au animale de companie stiu cat de greu este sa gasesti un restaurant in care sa le fie permis accesul cu cainele. In Egipt s-a deschis de curand un astfel de loc pentru iubitorii de animale. Ideea de afaceri a prins imediat la public, iar localul e plin seara de seara.

- In aceasta noapte (miercuri spre joi – n.r.), in jurul orei 02.20, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din…

- Expertii sunt de parere ca ambele lucrari au fost realizate in perioada de dinaintea mortii premature a marelui artist, care a decedat la 37 de ani, in 1520. „Este o experienta uluitoare”, a spus restauratorul sef al acestui proiect, Fabio Piacentini. „Ideea ca acestea au fost ultimele…

- Gradina Zoologica din Londra a fost închisa temporar, dupa ce, în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbata dimineata, câtiva angajati au fost raniti, unul ajungând la spital si alti opt primind îngrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit în incendiu.…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Pasionat de tot ce inseamna traditii si folclor, sigheteanul Bogdan Scubli a declarat razboi produselor cu insemne traditionale romanesti, facute in China. Ideea de afacere i-a venit dupa ce, aflat la Cimitirul Vesel, a constatat ca suvenirele aflate pe piata cu tematica specifica locului erau produse…

- Le spunem copiilor adevarul despre Moș Craciun? Și daca da, cand anume o facem? La ce varsta anulam, prin cateva vorbe, magia poveștilor de sarbatori și ii trezim la realitate? Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea, explica pe larg cum influențeaza ideea de Moș Craciun personalitatea…

- Ne/oW Art - Picturi realizate cu solventi, alcool, soda, cafea, latex, bitum, pamant, cenusa si tusuri, expuse din 15 decembrie, la Castelul Cantacuzino Picturi realizate cu substante chimice, precum solventi, alcool, soda, bitum, pamant, decoloranti, vopsele acrilice si tusuri, vor fi expuse la Castelul…

- Bebelusul abandonat de mama sa in curtea spitalului si gasit de doi pensionari aproape inghetat va avea maine o zi foarte incarcata. Chiar daca nimeni nu stie cine ii este tata, iar mama a decis sa il abandoneze, se pare ca el nu va fi singur pe lume. El se afla acum in spital, de unde va merge intr-un…

- "Nu imi place ideea insuratorii. N-aș vrea sa elimin chestia asta, dar nu imi place ideea de casatorie, insa imi doresc foarte mult un copil. Foarte mult. Mi-am dorit de la 23 de ani, iar acum, direct proporțional cu inaintarea in varsta imi doresc și mai mult. Daca mama copiilor mei, devenita deja…

- Iubitorii de scurtmetraje vor putea petrece doua seri in compania unora dintre cele mai bune scurtmetraje indie din intreaga lume. „Short Stop International Film Festival", aflat la cea de-a cincea editie, va aduce, pe 11 si 12 decembrie, incepand cu ora 20, videoclipuri, filme experimentale, documentare,…

- Amenajarile de trotuare, realizarile de podete de acces catre case si de rigole pluviale inierbate pe multe dintre strazile din oras s-au numarat printre prioritatile din ultima perioada ale edililor din Sannicolau Mare, o localitate timiseana in care interesul pentru eleganta peisajului urban e mentinut…

- Gradina Zoologica din Barlad va vinde prin licitație publica zece bovine și trei cai, banii obținuți putand fi folosiți pentru achiziționarea unor specii de animale care lipsesc din parc. Gradina Zoologica Barlad se confrunta cu o situație oarecum comica. Pentru ca, in cazul anumitor specii de animale,…

- Ionuț Nedelcearu e bucuros ca Dinamo a ajuns la a doua victorie consecutiva in campionat, dupa 3-0 cu Sepsi Sfantu Gheorghe. A explicat și decizia de a celebra golul cu un tricou cu Avram Iancu. "Aveam nevoie sa legam niște victorii pentru a avea alt moral. Daca nu vom caștiga și urmatoarele doua meciuri,…

- Ideea de a face un referendum pentru anularea votului mixt este greșita, nedemocratica și antieuropeana. De aceasta parere este deputatul PDM, Sergiu Sirbu, care a declarat intr-un interviu pentru Tribuna.

- Celor mai dedicați angajați li se va face statueta 3D. Ideea aparține unor tineri bucureșteni care te pot face bibelou cu ajutorul unei imprimante 3D. Și-au facut un astfel de selfie și familii cu copii sau viitori miri. Vlad Stanescu are un zambet molipsitor. Nu este de mirare ca toți cei care vin…

- "Iubitori de animale, uitati cum se nasc talentele. Eu sunt in stare de soc. Ce am putut sa vad in acest videoclip... Mamica era foarte mandra de nazdravanul ei", a scris o tanara mamica pe Facebook, dupa ce a vizionat clip-ul ingrozitor.

- Luna decembrie debuteaza la Blaj, in mod traditional, cu cele mai mari targuri de peste an din orasul de la confluenta Tarnavelor. Este vorba despre targul de animale si marfuri, din 3 decembrie si despre „Targul Caciulilor”, din 6 decembrie, de Mos Nicolae. Programate la inceputul lunii, cele doua…

- Consiliul Judetean Vrancea si Centrul Cultural Vrancea anunta deschiderea expozitiei de arta contemporana Spatiul sacru, dedicata Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie. Deschiderea va avea loc astazi, la ora 15.00, la Galeriile de Arta din Focsani. Curatorii expozitiei sunt profesor…

- O tanara din Marea Britanie a vrut sa-i faca o surpriza iubitului ei de Craciun și a decis sa-l ceara in casatorie. Nu se aștepta insa ca cererea sa se faca pana la urma in fața unui doctor, scrie The Sun. Adam Kay care a lucrat ca medic de urgența mai mulți ani, a povestit intr-o carte unele dintre…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a explicat ca strategia de rezolvare a problemelor de trafic vizeaza ridicarea autoturismelor parcate pe marile bulevarde. ”Strategia pe care o aplicam cu rigoare prevede ca pe marile bulevarde mașinile sa fie puse în…

- Cresterea ROBOR si scaderea leului in fata monedei euro au dus la o criza pe piata imobiliara, dupa ce ratele creditelor au crescut. Concret, in urma cresterii ROBOR rata unui imprumut Prima Casa in valoare de 262.000 de lei, echivalentul a 57.000 de euro, s-a marit cu 160 de lei. In aceste conditii,…

- "Iubitorii de cumparaturi au un motiv in plus de bucurie. Luna noiembrie vine cu sarbatoarea anuala a reducerilor: Black Friday. Astfel, pe 17 noiembrie iți dam și mai multe motive sa ne vizitezi pentru o sesiune de shopping serioasa. Fie ca iți dorești un nou televizor, un robot de bucatarie…

- Succesul pe care proiectul trecerii tridimensionale l-a inregistrat printre buzoieni determina Primaria sa dezvolte conceptul si in alte zone din oras. Zebra 3D a fost realizata saptamana trecuta, de elevii Liceului de Arte din Buzau, chiar in fața școlii lor. Ideea le-a venit dupa ce au vazut un marcaj…

- Un animal de companie reprezinta o responsabilitate uriașa pentru orice proprietar. Fiecare detaliu trebuie tratat cu atenție, de la igiena acestuia pana la igiena locuinței. Hrana, modul in care este tratat și obiceiurile zilnice de a-l plimba sau peria sunt extrem de importante pentru calitatea vieții.…

- Cat s-a chinuit Gabriela Cristea sa ramana insarcinata la 42 de ani Gabriela Cristea a devenit mama, pentru prima data, la varsta de 43 de ani. Casatorita cu Tavi Clonda, vedeta TV si-a indeplinit visul de a avea un copil, doar dupa multe incercari nereusite si inseminari artificiale ratate. “Cel mai…

- Vicepreședinte PNL Cristian Bușoi susține ca Romania este pe punctul de a pierde posibilitatea de a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului din cauza faptului ca dosarul a fost superficial intocmit, iar autoritațile romane nu au raspuns clar la toate condițiile prevazute in dosarul de oferta. …

- Iata cateva dintre cele mai ciudate tehnici de infrumusețare și unele dintre cele mai nebunești care exista. Acestea ar putea sa-ți puna in pericol sanatatea, de aceea este cel mai bine sa te gandești de doua ori inainte de a apela la aceste metode. Masajul cu foc. Ideea nebuneasca…

- Plațile compensatorii sunt cuprinse intre 40 și 200 de euro pe unitatea de vita mare și se acorda fermierilor care cresc animale din rase locale aflate in pericol de abandon. Fermierii crescatori de animale primesc anual subvenții in cadrul a doua scheme de plata pentru zootehnie, respectiv ajutorul…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- La circa 2 saptamani dupa ce au inceput un protest prin purtarea de banderole albe la brate, fara niciun rezultat, medicii din familie, reprezentanti ai pacientilor si ai societatii civile – in total circa 20 de persoane – au pichetat, joi, Prefectura judetului Arad, intre orele 11.00…

- Juventus Torino l-a ratat pe Cristiano Ronaldo, Lazio și Parma l-au refuzat pe lusitan, a devaluit Jorge Mendes, impresarul starului portughez. Cariera lui CR7 ar fi putut urma un curs cu totul diferit, daca in 2003 decidea sa dea curs unei alte oferte. Atunci, Ronaldo a ajuns la Manchester United dupa…

- In acest moment nu se stie care este numarul exact al elevilor din sistemul de invatamant permanent, sustne ministrul educatiei nationale, Liviu Pop. Prezent ieri, la Craiova, el a anuntat ca proiectul de lege referitor la manualul unic la fiecare disciplina este aproape finalizat. Liviu Pop: Ideea…

- Iubitorii de groaza si mister vor putea sa intre in atmosfera petrecerii de Halloween, in perioada 29 – 31 octombrie, la VIVO! Pitești. Sarbatoarea spiritelor rele va fi marcata printr-o petrecere, infricoșator de distractiva, la care organizatorii le-au pregatit piteștenilor activitați speciale. Vizitatorii…

- Campania 'Alege Oaia !' a debutat joi, la Indagra, cu o "chemare" din tulnic și cantece pastorești interpretate de fluierașii de la Vaideeni, "pentru ca agricultura inseamna și cultura". Nu ai lipsit mirosurile îmbietoare de tocanița și oaie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost miercuri seara la Antena 3, unde a vorbit despre performanțele remarcabile ale guvernarii PSD-ALDE, în special despre “producțiile istorice” din agricultura. Liviu Dragnea a venit la emisiunea lui Radu Tudor de la Antena 3 cu un coș…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu va vizita Zona demilitarizata situata la frontiera dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord în cursul turneului efectuat în Asia, afirma un oficial de la Casa Alba, desi alte surse declarasera ca liderul american urma sa ajunga la acest obiectiv, potrivit…

- INVESTITII…Fostul poligon de antrenament al unitatilor militare care au functionat in regimentul de la Vaslui, situat in apropierea Penitenciarului, va fi preluat de catre Consiliul Judetean Vaslui. Ideea preluarii la judet a celor 2-3 hectare de teren din fostul poligon nu este noua, ci se vorbeste…

- Porci mistreți și caini luptatori care se sfașie in ring pe viața și pe moarte, este imaginea terifianta a unei practici care dainuie in Indonezia, prin care oamenii incearca sa-și sporeasca veniturile.

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu isi deschide din nou usile pentru spectatori. Iubitorii de teatru sunt invitati sambata, 21 octombrie, la premiera spectacolului „Bigamul II", piesa care deschi...

- "Este un proiect care are susținerea societații civile. (...) E momentul, dat fiind faptul ca suntem cu trei ani inainte de alegerile locale, sa revenim la o forma care legitimeaza alesul local intr-o masura mult mai relevanta decat actuala formula legislativa", a afirmat senatorul PNL Alina Gorghiu,…

- Sir Richard Branson, detinatorul grupului Virgin si totodata unul dintre cei mai bogati si influenti oameni din lume, a decis sa investeasca in Hyperloop One, compania care vrea sa puna in practica proiectul gandit de Elon Musk.

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a respins miercuri la Strasbourg ideea unei reglementari a chestiunii anexarii Crimeii prin "compensatii" din partea Rusiei, asa cum propusese cu o zi in urma omologul sau ceh Milos Zeman, scrie AFP.

- Dupa o saptamana obositoare, Bote si Billy, celebrii prezentatori ai Antenei Stars, au avut parte de o sesiune de relaxare la un salon de fite din Capitala. Baietii au avut parte de un rasfat de cinci stele.

- Muzeul National al Banatului a primit din partea primariei Ortisoara, o parcela de teren pe care se va ridica un muzeu. Ideea noului muzeu este sa ajute la dezvoltarea identitatii zonei, la promovarea acesteia ca destinatie turistica si sa gazduiasca vestigiile descoperite la Iarcuri. Pe raza teritoriala…

- Zeci de animale au ars de vii luni (2 octombrie) seara intr-un incendiu ce a avut loc la un grajd din localitatea Dacia. Din investigațiile efectuate de catre pompieri reiese ca incendiul a fost provocat in mod intenționat. La momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta violent la intreaga…