- Caravana migranților din America Centrala avanseaza spre Statele Unite, in pofida avertizarilor lui Donald Trump. Sunt peste 5000 de oameni pe traseu. Unii au intrat ilegal in Mexic și iși continua marșul istovitor prin soare.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca va incepe reducerea asistentei financiare acordate statelor Guatemala, Honduras si El Salvador, din cauza ca nu opresc imigrantii latino-americani care se indreapta spre Statele Unite.

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…

- Organizatorul unei caravane de migranți din Honduras a fost reținut marți in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenințat ca va retrage ajutorul acordat ambelor țari, precum si pentru El Salvador in cazul in care fluxul de migranți care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters, citat…

- Organizatorul unei caravane de migranti din Honduras a fost retinut marti in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenintat ca va retrage ajutorul acordat ambelor tari, precum si pentru El Salvador, in cazul in care fluxul de migranti care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters.

- Uraganul Michael urmeaza sa loveasca statul Florida in cursul zilei de miercuri. Sute de mii de persoane au primit ordin de evacuare pe masura ce furtuna crește in intensitate, scrie BBC News. Uraganul este in prezent de categorie trei, cu vanturi de aproape 200 km / h, și se așteapta sa ajunga la categorie…

- In 2008, o ciuperca ce ataca plantele de cafea aproape a distrus industria de 2,6 miliarde de dolari a Columbiei. Acum, dupa 10 ani, tara din America Latina va avea cea mai vasta cultura din istorie. CNN Money arata cum a reusit Columbia sa scape dintr-o situatie grava: prin implicarea Guvernului…