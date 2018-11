Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava Lion Air care s-a prabușit pe 29 octombrie in Marea Java, dupa decolarea de la Jakarta, nu ar fi trebuit sa primeasca permisiunea de zbor din cauza unei probleme recurente, au declarat anchetatorii, care au stabilit ca avionul nu era navigabil in cursul zborului anterior prabușirii.

- Un avion al companiei TAROM care a plecat din București și trebuia sa aterizeze la Iași, la pranz, s-a intors din drum din cauza unor probleme tehnice. Directorul Aeroportului Iași, Catalin Bulgariu, ne-a informat ca pasagerii au fost imbarcați intr-o alta aeronova, care venea de la Timișoara, prin…

- Emotii teribile pentru pasagerii unui avion Blue Air care plecase de la Cluj la Dublin. Aeronava a aterizat de urgenta in Slovacia, la Bratislava. La o ora de la decolare, pe bordul aeronavei s-au aprins senzorii care indicau depresurizarea cabinei.

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, efectueaza, impreuna cu sotia sa, incepand de marti o vizita oficiala de doua zile in Germania, unde are programate intrevederi cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, si cu cancelarul federal, Angela Merkel. Pe agenda discutiilor se afla probleme ale…

- Deputatii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si din formatiunea aliata bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au protestat marti in mod deschis impotriva cancelarului german Angela Merkel, votand contra liderului grupului parlamentar conservator, un apropiat al sefei executivului, si in favoarea unui…

- Președintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker este blocat la sol, pe Aeroportul Baneasa. Se pare ca aeronava șefului CE are probleme tehnice. Avionul, care ar fi trebuit sa decoleze la ora 13.30, ar avea probleme la un motor, potrivit unor surse citate de Antena 3 . Este vorba despre aceeași aeronava…

