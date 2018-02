Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a calcat stramb chiar in ziua in care Ionut Lupescu a anuntat ca va candida pentru cea mai inalta functie de la „Casa Fotbalului”.

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu. "Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele si…

- APRECIAT… Ionut Lupescu a anuntat, ieri, ca va intra in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, contra lui Razvan Burleanu. Candidatura “Kaiserului” este vazuta cu ochi buni de toti cei implicati in fotbalul romanesc, inclusiv de Adrian Porumboiu, care spune ca “sportul rege va reveni acasa”.…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre anunțul facut de Ionuț Lupescu, cum ca va candida la alegerile pentru șefia FRF. Fostul mare fotbalist roman recunoaște ca-l susține pe acesta in demersul sau, dar e convins ca va fi o lupta stransa cu Razvan Burleanu. "Nu am crezut in niciun moment ca Lupescu va renunța…

- Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF, a spus pentru GSP ca va castiga alegerile deoarece este sustinut de cluburile din Liga a III-a si n-a ratat ocazia de a-l ironiza pe fostul oficial UEFA. Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la sefia FRF "Ma asteptam. Nu pot sa spun ca…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu, care și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou...

- Lupta pentru șefia FRF se anunța a fi exploziva, pentru ca actualul președinte, Razvan Burleanu, va avea un contracandidat de calibru: Ionuț Lupescu. Vor urma 6 saptamani de campanie intensa, cu multe deplasari in teritoriu, in incercarea lui Lupescu de a recaștiga electoratul care deja i-a promis susținere…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie, scrie News.ro. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu."Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun…

- "Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele si pasiunea in serviciul fotbalului din tara mea. V-am auzit, am inteles, am cantarit si am luat decizia conforma cu dorintele voastre, sa imi depun candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal",…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu. "Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Ionuț Lupescu ar fi pe punctul de a-și anunța candidatura pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Considerat cel mai puternic contracandidat al lui Razvan Burleanula alegerile programate pe

- Presedintele Fedratiei Romane de Fotbal, Razvan Bulreanu, a fost audiat, vineri, la Sectia 9 Politie din Capitala, dupa o plangere depusa de fosti angajati ai FRF, care au castigat procese cu forul de la Casa Fotbalului. Trei fosti angajati ai FRF, intre care Dumitru Mihalache, fost director de competitii,…

- O eleva din Curtea de Arges i a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj presedintelui Romaniei prin care ii spune acestuia ca dupa terminarea studiilor va pleca din tara. In scurt timp de la postarea pe internet mesajul adolescentei a devenit viral fiind distribuit de peste o suta de persoane. Buna…

- Ionuț Lupescu iși va anunța duminica, oficial, candidatura la alegerile de la FRF. ”Neamțul” va face o confnerința de presa in care va informa ca s-a decis: se va bate cu Razvan Burleanu, la alegerile de pe 18 aprilie. ”Libertatea” a anunțat ca Lupescu, 49 de ani, fost director general la FRF in mandatul…

- Propunerea lui Gigi Becali: Hagi, președinte la FRF. Finanțatorul FCSB nu concepe ca Razvan Burleanu sa caștige inca un mandat și il indeamna pe Gica Hagi sa candideze la alegerile din 18 aprilie, in condițiile in care Generația de Aur așteapta inca un raspuns de la Ionuț Lupescu. „Cand a zis Gica Popescu…

- Gigi Becali nu concepe ca Razvan Burleanu sa continue in fruntea FRF și ii cere lui Gica Hagi sa candideze la alegerile din aprilie, in condițiile in care Ionuț Lupescu intarzie sa ofere un raspuns.

- Miercuri, 7 februarie, de la ora 13.00, la sediul din Deva al Inspectoratului Școlar, va avea loc o ședința importanta a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara. In cadrul acestei ședințe, una programata in devans, din cauza decesului subit, pe 8 ianuarie, al președintelui forului, profesorul Mircea…

- Care e situația inaintea alegerilor pentru șefia FRF din aprilie. Razvan Burleanu se lauda cu 210 voturi la viitoarele alegeri pentru șefia FRF. Ionuț Lupescu ezita in continuare. ”Continuam sa demonstram, dragi coechipieri, ca avem forța de a consolida toate lucrurile bune facute pentru fotbal in ultimii…

- Imediat dupa remiza cu Astra de la Ovidiu, Gica Hagi s-a lansat intr-o serie de atacuri legate de situatia dramatica in care a ajuns fotbalul romanesc si a amenintat ca pleaca din tara. Taxat de mai multa lume din fotbal si din mass-media pentru vorbele dure, antrenorul si patronul echipei Viitorul,…

- In intervalul 2014 - 2016, visteria Federației Romane de Fotbal a inregistrat pierderi de 35 de milioane de lei. Președintele de la „Casa Fotbalului” a promis ca reduce organigrama, dar nu s-a ținut de cuvant și a marit-o de la 132 la 158 de angajați

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Programul electoral al lui Razvan Burleanu cuprinde un amalgam de laude, promisiuni și sageți la adresa fostului președinte al FRF, Mircea Sandu, și a contracandidaților. Bacauanul de 33 de ani ales in 2014 mai vrea un mandat. Deocamdata, Burleanu este singurul care și-a lansat programul de candidatura…

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Florin Prunea si Gica Popescu nu se afla in cele mai bune relatii, desi ambii doresc acum indepartarea lui Razvan Burleanu de la conducerea Federatiei Romane de Fotbal.La sfarsitul saptamanii trecute Ionut Lupescu s-a intalnit la Bucuresti cu o parte dintre colegii sai din Generatia de Aur,…

- Inamicii lui Burleanu se roaga de Ionuț Lupescu sa candideze la șefia FRF. Gigi Becali se implica in lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. Patronul FCSB și-a propus sa discute personal cu Ionut Lupescu si sa-l convinga sa participe la alegerile din 18 aprilie. Becali este convins ca fostul…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- Dupa mai multe ore de discutii la care au participat printre altii Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Piturca, medicul Pompiliu Popescu, Ionut Lupescu a fost convins de acestia ca e momentul schimbarii la FRF si e singurul care in acest moment il poate invinge pe Razvan Burleanu! Surse autorizate…

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur în privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca,…

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur in privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca, medicul Pompiliu…

- Gheorghe Hagi a dezvaluit, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca fostul sau coleg din „Generația de Aur”, Ionuț Lupescu (foto), nu va mai lua parte la cursa pentru președinția Federației Romane de Fotbal(programata la data de 18 aprilie)

- Sorin Raducanu, primul candidat la șefia FRF: ”Și din mormant vin la alegeri!” Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a stabilit ca alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Primul care a confirmat faptul ca il va infrunta pe actualul…

- Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal vor avea loc pe data de 18 aprilie, așa s-a decis in ședința Comitetului Executiv, care a avut loc ieri.Actualul conducator de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, a devenit președinte in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica…

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja campania electorala. "Voi candida la aceste alegeri. Si nu numai…

- Alegerile pentru șefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. Un candidat a confirmat deja participarea. Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis, vineri, ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Printre cei care și-au anunțat intenția de a-l detrona pe președintele…

- Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea definitiva a lui Gheorghe Chivorchian, fost secretar general al Federației Romane de Fotbal și fost președinte executiv al FC Politehnica Timișoara, la pedeapsa inchisorii de trei ani, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pentru savarșirea…

- Dupa ce recent a declarat ca Razvan Burleanu, actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) se fae vinovat pentru situatia in care se afla fotbalul romanesc, Mircea Sandu a iesit din nou la atac. Fostul sef al FRF a spus ca oricare dintre posibilii candidati la functia de presdedinte al FRF,…

- Burleanu s-a vazut obligat sa citeasca pana si mesajul dinaintea Craciunului, motiv pentru care a fost tinta ironiilor pe pagina de facebook a federației. Pe pagina online a Federatiei Romane de Fotbal e inca disponibil mesajul video pe care Razvan Burleanu a tinut sa-l transmita oamenilor si iubitorilor…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca este surprinsa de reticenta presedintelui Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, fata de implementarea arbitrajului video din sezonul 2018-2019 al Ligii I. „Liga Profesionista de…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, susține ca a discutat cu Gica Hagi despre situația fiului sau la Fiorentina, iar tehnicianul Viitorul este foarte ingrijorat in aceasta privința. Ianis Hagi va pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, iar situația fotbalistului de 19 ani…

- Simona Halep (26 de ani) se pregateste de zor pentru sezonul viitor. Cea mai valoroasa jucatoare de tenis din lume a ales sa se antreneze in Capitala, alaturi de Andrei Pavel si de Darren Cahill – mentorii sai – dar si de preparatorul fizic Teo Cercel.

- Copiii pasionați de fotbal au acum inca un loc unde pot pași catre fotbalul de performanța: Școala de fotbal Lucian Sanmartean – Lumina, un nou proiect marca Lumina Instituții de Invațamant. La inaugurarea noii Școli de fotbal au fost prezenți, printre alții, președintele Federației Romane de Fotbal,…

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…

- Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, s a referit din nou la situatia fiului sau, Ianis, in cazul caruia, daca va continua sa nu joace la prima echipa a Fiorentinei, se va cauta o echipa de prima liga care sa i ofere aceasta oportunitate. "Vom vedea ce vom face dupa ce se…

- Razvan Burleanu și Florin Prunea iși continua razboiul pe care l-au avut in ultimii ani. Actualul președinte al Federației Romane de Fotbal a decis sa-l dea in judecata pe fostul portar al Generației de Aur. "Razvan Burleanu m-a dat in judecata și contesta declarațiile facute la o emisiune a lui Rareș…

- Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe subcomisarul Florin Vasile Popescu de la IPJ Suceava la sase ani si 10 zile de de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si fals in declaratii. In prima instanta, judecatorii de la Tribunalul Suceava l-au condamnat pe…

- Ultimul jucator pe care a pus ochii FCSB, Ronaldo Deaconu, vorbeste despre un posibil transfer la vicecampioana. Mijlocasul de Concordia povesteste pasaje interesante din adolescenta petrecuta in fotbalul olandez. Mijlocasul de 20 de ani Ronaldo Deaconu a reusit un gol de generic in…

- Lupta pentru cea mai inalta functie din fotbalul romanesc se incinge. Aflata in razboi deschis cu conducere de la „Casa Fotbalului”, „Generatia de Aur” cauta solutii pentru a-l detrona pe Razvan Burleanu, actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.